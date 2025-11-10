Resident Evil: Survival Unit erscheint am 17. November 2025

Das kostenlose mobile Strategiespiel Resident Evil: Survival Unit wird am 17. November für iOS über den App Store und Android über Google Play veröffentlicht.

Mehr zu Resident Evil: Survival Unit

Taucht ein in die Welt von Resident Evil: Survival Unit (wir berichteten bereits) für das ultimative Überlebenserlebnis, in dem Strategie alles bedeutet! In der Welt des Spiels ist Strategie der Schlüssel zum Überleben. Während sich eine unbekannte Infektion ausbreitet, zerfällt die Stadt im Handumdrehen. Ihr seid mit einer Gruppe isolierter Überlebender in den Ruinen gestrandet. Baut eure Basis auf, sichert euch Ressourcen und erweitert euren Einfluss, um einen Weg zum Überleben zu finden!