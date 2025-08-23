Resident Evil Requiem: Story-Trailer frisch von der gamescom 2025

Capcom hat einen neuen Resident Evil Requiem-Trailer veröffentlicht, der einen Teil der Hintergrundgeschichte des kommenden Spiels zeigt.

Über Resident Evil Requiem

Der Trailer zeigt die Protagonistin Grace Ashcroft und ihre Mutter Alyssa Ashcroft aus Resident Evil Outbreak, die im Mittelpunkt der Ermittlungshandlung des Spiels steht. Grace Ashcroft ist eine FBI-Analystin, die eine Reihe mysteriöser Todesfälle in Raccoon City untersucht, 30 Jahre nachdem die Stadt bei den Ereignissen von Resident Evil 3 bombardiert wurde. Laut Regisseur Koshi Nakanishi (Resident Evil 7) hat Grace im Gegensatz zu früheren Resident Evil-Protagonisten wenig Kampferfahrung, was bedeutet, dass die Spieler zusehen werden, wie sie im Laufe des Spiels lernt und wächst.

Requiem sieht zumindest anfangs wie ein vertrauter Nachfolger der First-Person-Spiele RE7 und Village aus, wobei Ashcroft in einer Art gotischem Krankenhaus gefangen ist. Dabei treten die typischen Stärken der Serie zutage: Während ihr durch die schwach beleuchteten Korridore weiter voranschreitet, mit flackernden Lichtern, die beunruhigende Schatten über die Umgebung werfen, ist klar, dass der uns versprochene Horror zurück ist! Resident Evil Requiem erscheint am 27. Februar 2026 für PC, PS5 und Xbox Series X/S.