Remedys Koop-Shooter FBC: Firebreak erscheint am 17. Juni 2025

Remedys erster Vorstoß in die Welt der Koop-Shooter, FBC: Firebreak, startet offiziell am 17. Juni. Das Game spielt in der Welt von Control!

Über FBC: Firebreak

Nachdem Mitarbeiter, die mit der Reinigung von The Oldest House, dem mysteriösen Hauptquartier des Federal Bureau of Control, beauftragt wurden, verbindet das Spiel teambasierte Strategie mit den übernatürlichen Fähigkeiten und Feinden, die Control so interessant gemacht haben. Ähnlich wie in Left 4 Dead erwartet uns chaotische Action und eine Vielzahl von Missionen, die nicht nur mit klugem Design, sondern auch Humor punkten können. Remedy plant, FBC: Firebreak nach dem Start und bis ins Jahr 2026 mit neuen Missionen zu unterstützen. Alle neuen spielbaren Inhalte sind kostenlos, mit Ausnahme von Kosmetika, für die Remedy Gebühren erheben will.

Der Entwickler kündigte ursprünglich an, dass er 2021 ein Multiplayer-Spiel im Control-Universum machen würde, als das Spiel noch von 505 Games veröffentlicht wurde. Nach dem Erfolg von Alan Wake II erwarb Remedy 2024 die Rechte am gesamten Control-Franchise von 505 Games. FBC: Firebreak wird am 17. Juni für 39,99 Euro auf PC, PS5 und Xbox Series-Konsolen erscheinen. Damit nicht genug, eine Deluxe-Edition für 49,99 Euro wird zudem mit exklusiven Kosmetika erhältlich sein. Wer Game Pass Ultimate, PC Game Pass oder PlayStation Plus Premium oder Extra abonniert hat, kann das Spiel ohne zusätzliche Kosten herunterladen und spielen. Ist das was für euch?