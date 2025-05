Release-Party! FANTASY LIFE i: Die Zeitdiebin erscheint heute – OUT NOW!

Das lang erwartete Slow-Life-Rollenspiel von Level-5 ist endlich da – in FANTASY LIFE i: Die Zeitdiebin erwartet uns eine fantastische Reise. Zur offiziellen Website geht es hier entlang!

Zu FANTASY LIFE i: Die Zeitdiebin

In einer Welt voller Fantasy-Rollenspiele und Life-Simulationen hat Level-5 heute ein Spiel veröffentlicht, das beide Genres auf einzigartige Weise verbindet. FANTASY LIFE i: Die Zeitdiebin erscheint heute, am 21. Mai 2025, offiziell für PC, PlayStation-, Xbox- und Nintendo Switch-Konsolen, nachdem Fans seit der ersten Ankündigung im Februar 2023 und nach mehreren Verschiebungen geduldig darauf gewartet haben. Das Game ist die langersehnte Fortsetzung des beliebten 3DS-Spiels FANTASY LIFE, das erstmals 2014 im Westen erschien und schnell eine treue Fangemeinde aufbaute. Während das originale Spiel auf Metacritic einen soliden Score von 73 erreichte, hat es sich über die Jahre hinweg zu einem Kultklassiker entwickelt, der besonders für seine gemütliche Mischung aus RPG- und Life-Sim-Elementen geschätzt wurde. Der Weg bis jetzt war steinig. Ursprünglich für 2023 angekündigt wurde das Spiel mehrfach verschoben, zuletzt vom 10. Oktober 2024 auf das heutige Datum. Level-5 entschuldigte sich damals bei den Fans.

In FANTASY LIFE i: Die Zeitdiebin schlüpfen wir in die Rolle eines Abenteurers, der mit dem Archäologen Edward und seinem Team zu einer mysteriösen, unkartierten Insel reist. Folgt man dem Licht eines Drachen-Fossils, entdeckt man einen gewaltigen Abgrund im Herzen der Insel, einen Knochendrachen und die Botschaft eines Mädchens, das die Welt zu retten bittet. Das Kernstück des Spiels sind die 14 verschiedenen „Leben“ (Berufe), zwischen denen wir jederzeit frei wechseln können. Diese unterteilen sich in mehrere Kategorien:

Sammlerberufe zum Sammeln von Materialien

Herstellerberufe zum Fertigen von Gegenständen und Mahlzeiten

Kampfberufe zum Bekämpfen von Monstern

Ein besonderes Merkmal des Spiels ist die Möglichkeit, 1000 Jahre in die Vergangenheit zu reisen, als die Insel noch Heimat einer florierenden Zivilisation war. Wir können das Geheimnis ihres Untergangs lüften und zwischen Vergangenheit und Gegenwart wechseln. Natürlich dürfen wir auch die verlassene Insel nach unseren eigenen Vorstellungen umgestalten. Das geht weit über das Platzieren von Gebäuden hinaus – man kann die Landschaft selbst formen, Flüsse umleiten und Straßen anlegen. Das eigene Haus kann ausgebaut, eingerichtet und nach persönlichen Vorlieben dekoriert werden.

Schöne, offene Welt

FANTASY LIFE i: Die Zeitdiebin bietet den größten Kontinent in der Geschichte der FANTASY LIFE-Reihe. Mit neuen Fortbewegungsmöglichkeiten wie Klettern, Schwimmen und Reittieren können Spieler die Weiten ohne Grenzen erkunden. Die offene Welt lädt zum Entdecken ein und bietet zahlreiche Abenteuer. Das Spiel unterstützt einen Multiplayer-Modus für bis zu 4 Spieler, in dem Freunde eingeladen werden können, um gemeinsam Dungeons zu erkunden oder andere Aktivitäten zu unternehmen. Zudem gibt es eine Familien-KoopFunktion, bei der ein zweiter Spieler mit einem zusätzlichen Controller ohne Online-Verbindung teilnehmen kann. Bemerkenswert ist auch die umfangreiche Cross-Platform-Unterstützung. Das Spiel bietet Cross-Play und Cross-Save zwischen verschiedenen Plattformen, sodass Spieler ihre Abenteuer auf verschiedenen Geräten fortsetzen können. Für Cross-Save wird allerdings ein Epic Games-Konto benötigt.

Nicht alles ist eitel Wonne: Es scheint jedoch Einschränkungen im kooperativen Spiel, insbesondere im Vergleich zum 3DS-Vorgänger, zu geben. Interessant für Nintendo-Fans ist die Ankündigung, dass das Spiel für die noch nicht veröffentlichte Nintendo Switch 2 optimiert sein wird. Die Nintendo Switch 2 Edition wird hohe Auflösung und hohe Bildrate unterstützen, wobei das Veröffentlichungsdatum dieser Version zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben wird. Mit seiner Kombination aus Rollenspiel, Life-Simulation und Fantasy-Setting scheint FANTASY LIFE i: Die Zeitdiebin genau den richtigen Ton für Fans des Genres zu treffen. Level-5 hat das Grundkonzept des Originals beibehalten und mit neuen Funktionen, verbesserter Grafik und einer umfangreichen offenen Welt erweitert. Das Game ist ab heute für PC, PlayStation-, Xbox Series- und Nintendo Switch-Konsolen erhältlich. Was haltet ihr davon, holt ihr es euch?