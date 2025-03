Rekordzahlen für Undertale (PC) dank 1-Euro-Preis auf Steam

Undertale hat 10 Jahre nach der ursprünglichen Veröffentlichung einen neuen gleichzeitigen Spielerrekord auf Steam erreicht.

Das RPG des Indie-Entwicklers Toby Fox wurde erstmals im September 2015 veröffentlicht und erfreut sich an guten Pressestimmen und kommerziellem Erfolg, wobei der Gesamtumsatz allein auf Steam je nach Steam auf 5 bis 13 Millionen geschätzt wird. Im Rahmen des aktuellen Frühjahrsverkaufs von Steam hat Fox den Preis des Spiels auf 0,99 Euro gesenkt, ein Rabatt, der am 20. März endet. Vermutlich als Folge zahlreicher Personen, die das Spiel kaufen und es zum ersten Mal spielen, sagt Fox, dass das Spiel seinen Allzeitrekord an gleichzeitigen Spielern auf Steam überschritten hat. Am Samstag postete Fox einen Screenshot auf X, der zeigt, dass 10.739 Personen das Spiel gleichzeitig auf Steam spielten.

„Weil es auf Steam für nur 1 Euro verkauft wird, hat Undertale zum ersten Mal seit 2015 einen neuen Höhepunkt der gleichzeitigen Spieler erreicht“, schrieb Fox und fügte hinzu: „Es ist noch ein paar Tage im Angebot.“ Seit Fox‘ Beitrag zu X wurde der gleichzeitige Rekord des Spiels erneut gebrochen, wobei SteamDB berichtet, dass das Spiel am Sonntag einen Höchststand von 11.071 Spielern erreicht hat. Undertale ist auch auf Switch, PS4, Xbox One und PlayStation Vita verfügbar und hat derzeit eine Metacritic-Bewertung von 92-93, je nach Format. Entwickler Fox arbeitet derzeit an den Kapiteln 3 und 4 von Deltarune, seiner episodischen Fortsetzung von Undertale völlig unrelated, oder?