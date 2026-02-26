Reißt die Mauern nieder! HONOR setzt beim auf Interkonnektivität mit Apple

Seid ihr es auch so leid wie ich, dass Android und Apple nur sehr schwer miteinander auf OS Ebene zusammenzubringen sind? Dann wartets ab: HONOR wird bei seiner großen Präsentation im Rahmen des MWC in Barcelona kommendes Wochenende die Mauern zwischen den Betriebssystemen einreißen

Auf dem MWC 2026 enthüllen HONOR ihr mit Spannung erwartetes Flaggschiff-Trio: das Magic V6, das MagicPad 4 sowie das MagicBook Pro 14 und ihre branchenführende Cross-OS-Lösung, die die neuen Top-Geräte mit dem gesamten Apple-Ökosystem absolut einfach interagieren lässt.

Mauern einreißen, Brücken bauen

Zu den angekündigten Cross-OS Features gehören unter anderem beim

Magic V6: OneTap File Transfer mit iPhone und Mac? Ja! Derzeit bietet nur HONOR die OneTap Mac-Übertragung an, die einen effizienten Transfer von Fotos, Videos und anderen Dateien vom Smartphone auf den Mac ermöglicht.

MagicPad 4: Fotos und Videos vom iPhone auf das MagicPad4 übertragen? Ja! Es kann zudem als erweiterter Bildschirm für den Mac genutzt werden. Absolut genial: Videos auf dem MacBook bearbeiten und das Ergebnis in Echtzeit auf dem Tablet sehen. Dein Workflow wird es lieben!

MagicBook Pro 14: Ein einziger Klick auf HONOR Share genügt und schon sind Bilder und Dokumente schnell auf dein iPhone oder iPad übertragen.

Die neuen HONOR Flaggschiffe sind weit mehr als nur neue Geräte. Sie bauen Brücken zwischen verschiedenen Ökosystemen.