Red Dead Redemption kommt auf sämtliche Plattformen!

Rockstar Games bietet Fans eine verbesserte Version von Red Dead Redemption an, wohl um uns das Warten auf Grand Theft Auto 6 zu erleichtern. Lange war es schon im Gespräch!

Über Red Dead Redemption

Das klassische Action-Adventure-Spiel mit Western-Thema aus dem Jahre 2010 kommt auf eine Vielzahl neuer Plattformen. Schon im Dezember wird das ursprüngliche Red Dead Redemption für Android, iOS, Nintendo Switch 2, PlayStation 5 und Xbox Series X veröffentlicht. Dies ist das erste Mal, dass das Spiel nativ auf all diesen Plattformen veröffentlicht wird, obwohl wir zuvor die PS4-, Switch- und Xbox 360-Versionen des Western-Hits via Abwärtskompatibilität spielen konnten. Diese neue Version des Spiels führt jedoch eine Reihe von Updates ein, die es auf Hochglanz bringen. Für die PS5- und Xbox Series X-Versionen läuft das Gameplay mit 60 Bildern pro Sekunde und beinhaltet HDR-Unterstützung, verbesserte Bildqualität und bis zu 4K-Auflösung.

Während 4K zuvor auf der PS5 möglich war, wenn man die abwärtskompatible Version des Spiels spielte, wird es mit dem Upgrade Standard sein. Auf Nintendo Switch 2 erhalten die Spieler Maussteuerung, 60 FPS Gameplay und Unterstützung für DLSS und HDR. Inzwischen wurden die iOS- und Android-Versionen erweitert, um mobilfreundliche Bedienelemente zu verwenden. Was kostet der Spaß dann eigentlich? Das ist übrigens auch ein Highlight: Wenn ihr Red Dead Redemption bereits gekauft habt, hängt es davon ab, auf welcher Plattform. Diejenigen, die das Spiel auf PS4, Switch oder der Version besitzen, die auf Xbox One gespielt werden konnte, erhalten das Upgrade ohne zusätzliche Kosten. Von der PS3- oder Xbox 360-Version gibt es allerdings kein Upgrade.