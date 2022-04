Recap: Was geschah in Pacific Rim The Black Staffel 1?

Ab heute ist die Pacific Rim The Black Staffel 2 auf Netflix verfügbar und falls ihr euch nun fragt, was in der Debütstaffel passierte, so haben wir für euch ein “Was geschah in Pacific Rim Staffel 1” Recap Video, das die wichtigsten Ereignisse zusammenfasst. Viel Spaß damit!

Worum geht’s in Pacific Rim The Black?

Einst stiegen Kaiju aus dem pazifischen Ozean empor und wurden von riesigen, zu ihrer Abwehr entwickelten Robotern bekämpft, die Jaeger genannt wurden. Diese Zeit gehört der Vergangenheit an. Jetzt ist Australien völlig von Kaiju überlaufen und der gesamte Kontinent musste evakuiert werden. Die jugendlichen Geschwister Taylor und Hayley wurden zurückgelassen und machen sich auf, ihre Eltern zu finden. Sie stoßen auf einen ramponierten, verlassenen Jaeger und bringen sich bei, ihn zu steuern, um bei ihrer Suche auch nur die geringste Überlebenschance zu haben.

Und nun der Rückblick im englischen Recap-Video: