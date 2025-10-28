Ravensburger tiptoi ACTIVE Yoga für Kinder Test: Entspannung trifft Bewegung

Das Ravensburger tiptoi ACTIVE Yoga für Kinder ist ein brandneues Bewegungsspiel, das Bewegung und Achtsamkeit kombinieren will.

Mehr zum tiptoi ACTIVE Yoga

Dieses aktuelle Produkt bedient eine besonders interessante Nische: Es kombiniert die bewährte tiptoi-Technologie mit achtsamen Yoga-Übungen für die Allerkleinsten. In Zeiten, in denen schon Kindergartenkinder mit Reizüberflutung und Bewegungsmangel zu kämpfen haben, verspricht dieses Spiel einen spielerischen Zugang zu Entspannung und Körperwahrnehmung. Ravensburger positioniert das Produkt auf seiner offiziellen Website entsprechend unter den Kinderspielen und hebt besonders hervor, dass Kinder spielerisch an erste Yoga-Übungen herangeführt werden. Der Hersteller gibt an, dass alle Positionen in Tier-Geschichten eingebettet sind – ob Katze, Koala, hinabschauender Hund oder Frosch, die Kleinen ahmen die Bewegungen der Tiere nach und profitieren dabei von den positiven Effekten des Yoga. Schon die Kleinen können durch Yoga ihre Beweglichkeit und Koordination fördern, zu achtsamer Bewegung motiviert werden und lernen, sich zu entspannen.

Die wissenschaftliche Forschung bestätigt diese Ansätze: Studien zeigen, dass Kinderyoga die Konzentrations- und Entspannungsfähigkeit steigert, die Beweglichkeit verbessert und sogar bei Kindern mit ADHS die Exekutivfunktionen signifikant verbessern kann. Das Spiel ist Teil der tiptoi ACTIVE-Reihe, bei der Bewegung im Vordergrund steht. Anders als bei klassischen tiptoi-Büchern und -Spielen, bei denen Kinder meist sitzen und den Stift in der Hand halten, sollen sie hier die Hände frei haben und sich bewegen können. Dafür empfiehlt Ravensburger den tiptoi-Lautsprecher, in den die Bewegungskärtchen eingesteckt werden. Der Lautsprecher ist allerdings nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat erworben werden – ein wichtiger Hinweis für alle Eltern, die noch kein tiptoi-System zu Hause haben. Wer aber schon mit den nötigen Gerätschaften versorgt ist, muss sich um nichts mehr Gedanken machen und kann sofort loslegen!

Kompakt, übersichtlich, durchdacht

Die Verpackung des tiptoi ACTIVE Yoga für Kinder präsentiert sich in den typischen Ravensburger-Farben mit freundlichen Illustrationen von Kindern in verschiedenen Yoga-Posen. Die Box ist kompakt und handlich mit den Maßen 23,1 x 16,7 x 5,5 cm und einem Gewicht von knapp 392 Gramm. Beim Öffnen der Schachtel fällt sofort die hochwertige Verarbeitung auf: Die 14 Bewegungskärtchen bestehen aus stabiler Pappe, die auch den enthusiastischen Umgang kleiner Kinderhände aushalten sollte.

Die Karten zeigen kindgerechte Illustrationen mit verschiedenen Yoga-Positionen, die als Tierbewegungen dargestellt sind. Neben den Bewegungskarten findet sich eine Steuerungstafel im Karton, die als Herzstück des Spiels fungiert. Die Anleitung ist übersichtlich gestaltet und erklärt in wenigen, klar verständlichen Schritten, wie das Spiel funktioniert. Ravensburger bleibt hier seiner Linie treu: Auch Eltern oder Großeltern, die mit digitalen Spielsystemen weniger vertraut sind, finden sich problemlos zurecht.

Wie funktioniert ACTIVE Yoga für Kinder?

Die Kombination aus vertrauter tiptoi-Technologie und den spielerischen Yoga-Übungen funktioniert deutlich besser, als man zunächst vermuten würde. Der tiptoi-Stift führt die Kinder durch verschiedene Übungen, die alle in kleine Geschichten verpackt sind. Statt abstrakte Anweisungen zu geben („Mach einen Katzenbuckel“), erzählt das System von einer Katze, die sich streckt, von einem Hund, der sich nach unten reckt, oder von einem Frosch, der fröhlich hüpft. Die Stimme aus dem tiptoi-Stift ist angenehm ruhig und motivierend, ohne hektisch oder übertrieben aufgedreht zu wirken. Das ist besonders wichtig, weil es ja gerade um Entspannung und achtsame Bewegung geht. Die Spieldauer von 15-20 Minuten ist auf die Zielgruppe und ihre Aufmerksamkeitsspanne abgestimmt.

Viel länger würde die Konzentration bei den Kleinen ohnehin nicht halten. Interessant ist auch, dass das Spiel sowohl alleine als auch in Gruppen von bis zu sechs Spielern funktioniert. Im Einzelspielmodus können Kinder in ihrem eigenen Tempo üben, während der Gruppenmodus einen gewissen sozialen Aspekt hinzufügt und die Kinder sich gegenseitig beobachten und motivieren können. Gerade in Kindergärten oder bei Geschwisterkindern ist diese Flexibilität ein großer Vorteil. Die 14 verschiedenen Bewegungskärtchen bieten ausreichend Abwechslung, ohne die Kinder zu überfordern. Jede Karte repräsentiert eine andere Yoga-Position, und die Kombination verschiedener Karten ermöglicht unterschiedliche Übungsabläufe. So werden alle spielerisch an das Thema herangeführt.

Das ist aufgefallen

Die tierischen Yoga-Positionen sind dabei nicht nur niedlich verpackt, sondern entsprechen tatsächlich echten Asanas aus dem Yoga. So entspricht die Katze entspricht der Marjariasana (Katzenbuckel), der hinabschauende Hund ist die Adho Mukha Svanasana, und der Frosch lehnt sich an die Bhekasana an. Die Übungen fördern nicht nur die Beweglichkeit und Koordination, sondern helfen den Kindern auch dabei, zur Ruhe zu kommen und ein besseres Körpergefühl zu entwickeln. Studien belegen, dass Kinderyoga die Konzentrationsfähigkeit steigert, Stress reduziert und die emotionale Regulation verbessert.

Gerade für energiegeladene Kinder, die nach einem Tag im Kindergarten noch aufgedreht sind, bietet das Spiel eine wunderbare Möglichkeit, herunterzufahren. Die eingebetteten Geschichten und die ruhige Stimme schaffen eine Atmosphäre, die tatsächlich zur Entspannung beiträgt. Auch ist die Qualität der Materialien hervorzuheben: Alle Karten sind robust und überstehen auch intensiveren Gebrauch, die Illustrationen sind ansprechend und kindgerecht, und die Verarbeitung entspricht dem hohen Ravensburger-Standard. Die Verpackungsgröße ist kompakt genug, um das Spiel platzsparend zu verstauen, aber groß genug, um alles sicher aufzubewahren.