tiptoi Meine Lern-Spiel-Welt – Logisches Denken Test: Einfach clever!

In Logisches Denken gehen wir mit Tiger Theo auf große Denkreise und trainieren dabei spielerisch das logische Denken.

Über Meine Lern-Spiel-Welt – Logisches Denken

Das tiptoi Meine Lern-Spiel-Welt – Logisches Denken (zur Website) ist der neueste Spross aus Ravensburgers erfolgreicher Lern-Spiel-Welt-Serie und richtet sich an wissbegierige Kinder zwischen vier und sechs Jahren. Ravensburger kennt wirklich jeder – der Traditionsverlag aus dem schwäbischen Ravensburg ist seit Jahrzehnten ein Garant für hochwertige Kinderbücher und Spiele. Mit der tiptoi-Technologie haben sie ein System geschaffen, das analoge Bücher mit digitalen Inhalten verknüpft und damit völlig neue Lernwelten eröffnet. Schön und gut, aber worum geht es im neuesten Band? Der Hauptcharakter Tiger Theo möchte die Welt von oben sehen.

Daher nimmt er die kleine Leserschaft mit auf eine große Reise rund um den Globus. Dabei begegnet er verschiedenen Tieren und muss knifflige Rätsel lösen – von Reihenergänzungen über Tierpaarungen bis hin zu versteckten Sudokus in Schlossfenstern. Das 16-seitige Spiralbuch verspricht über 20 knifflige und lustige Lernspiele in verschiedenen Schwierigkeitsstufen. Mit abwechslungsreichen Aufgaben und kindgerechtem Feedback soll nachhaltiger Lernerfolg garantiert werden. Geräusche, Hörtexte und lustige Lieder runden das interaktive Erlebnis ab und bereiten ideal auf das spätere Lernen in der Schule vor.

So wird gespielt

Wer schon einmal ein tiptoi-Buch in den Händen gehalten hat, weiß sofort, was gespielt wird. Das robuste Spiralbuch liegt angenehm in der Hand, und die farbenfrohen Illustrationen von Tiger Theo und seinen tierischen Begleitern laden sofort zum Entdecken ein. Die Spiralbindung sorgt dafür, dass das Buch immer flach aufgeschlagen bleibt – ein praktisches Detail, das vor allem bei Kinderbüchern Gold wert ist. Bevor der Spaß richtig losgehen kann, muss jedoch der tiptoi-Stift her – und der ist wie üblich separat zu erwerben.

Habt ihr bereits einen Stift zu Hause, führt der erste Weg zur Ravensburger-Website oder zur tiptoi-Manager-App, um die passende Audiodatei herunterzuladen. Die Installation läuft völlig unkompliziert ab – Stift per USB-Kabel mit dem Computer verbinden, Audiodatei auswählen und übertragen. Fertig! Das Gute daran: Vorwissen ist absolut nicht erforderlich. Kinder, die zum ersten Mal mit einem tiptoi-Buch hantieren, verstehen das Prinzip binnen weniger Sekunden. Stift an, auf das orangefarbene Einschalt-Symbol tippen und schon kann es losgehen.

Tiger Theo erobert Kinderherzen

In der Praxis entfaltet das tiptoi Meine Lern-Spiel-Welt – Logisches Denken seine volle Wirkung. Tiger Theo führt mit seiner sympathischen Stimme durch die verschiedenen Welten und gibt hilfreiche Tipps, wenn die kleinen Denker einmal nicht weiterwissen. Die Rätsel sind geschickt aufgebaut und steigern sich allmählich im Schwierigkeitsgrad. Was mit einfachen Reihenergänzungen beginnt, entwickelt sich zu komplexeren Kombinationsaufgaben, die durchaus herausfordernd sind. Die Vielfalt der Aufgaben ist beeindruckend. Mal müssen die Kinder herausfinden, welche Tiere zusammengehören, dann wieder gilt es, Muster zu erkennen oder logische Schlüsse zu ziehen.

Jede Doppelseite bietet neue Herausforderungen und sorgt dafür, dass keine Langeweile aufkommt. Besonders clever: Das System erkennt, wenn eine Antwort falsch ist, und gibt entsprechende Rückmeldung. Positive Verstärkung bei richtigen Lösungen motiviert die Kinder zusätzlich. Das Feedback ist durchweg kindgerecht formuliert und niemals demotivierend. Stattdessen werden die kleinen Rätselfans ermutigt, es noch einmal zu versuchen oder einen anderen Lösungsweg zu probieren. Diese pädagogisch wertvolle Herangehensweise macht das Buch zu einem echten Lernbegleiter, der Erfolgserlebnisse schafft und so auch gleichzeitig den Umgang mit Fehlern trainiert.

Immer eine Reise wert

Solche Dinge kennen kein Alter, und sowohl Vier- als auch Sechsjährige finden hier passende Herausforderungen. Spielerisch wird gelernt, die verschiedenen Denkaufgaben schulen tatsächlich wichtige Kompetenzen wie Mustererkennung, logisches Schlussfolgern und Konzentration. Tiger Theos Weltreise ist dabei mehr als nur schmückendes Beiwerk – sie verleiht den abstrakten Denkaufgaben einen narrativen Rahmen, der die Kinder emotional bindet. Auch die offizielle Angabe zum Alter passt perfekt. Vierjährige können mit Unterstützung bereits viele Aufgaben lösen, während Sechsjährige durchaus gefordert sind und nicht alles gleich im Handumdrehen schaffen. Diese Spannbreite macht das Buch zu einem langlebigen Begleiter, der über mehrere Jahre hinweg interessant bleibt, wenn ihr ihn mit Bedacht einsetzt.

Was im Alltag besonders positiv auffällt, ist die Robustheit des Buchs. Die Spiralbindung hält auch intensiver Nutzung stand, und die dicken Pappseiten überstehen problemlos die ein oder andere ungestüme Behandlung durch Kinderhände. Die Illustrationen sind farbenfroh und detailreich gestaltet – hier gibt es auch ohne tiptoi-Stift viel zu entdecken. Bemerkenswert ist die Tatsache, dass sich das Buch auch hervorragend für das gemeinsame Spielen eignet. Eltern und Kinder können zusammen rätseln und dabei ins Gespräch kommen. Oft entwickeln sich aus den Aufgaben im Buch spontane Diskussionen über Tiere, verschiedene Länder oder Denkstrategien. Diese sozialen Komponente macht das Buch zu mehr als nur einem stumpfen Beschäftigungsmaterial. Verschiedene Schwierigkeitsgrade lassen es auch länger interessant bleiben!

Eckdaten zu Meine Lern-Spiel-Welt – Logisches Denken

Das tiptoi Meine Lern-Spiel-Welt – Logisches Denken kommt als stabiles Spiralbuch mit 16 Seiten im Format 27,8 x 24,5 cm. Die ISBN lautet 978-3-473-49300-5, und als Autorin zeichnet Annette Neubauer verantwortlich. Das Buch ist für Kinder von 4 bis 6 Jahren konzipiert und erfordert zwingend einen separat erhältlichen tiptoi-Stift. Die zugehörige Audiodateien tragen die Bezeichnung 65892 und 49300 und sind kostenlos über den tiptoi-Manager oder die Ravensburger-Website erhältlich.

Das Buch gehört zur Serie „Meine Lern-Spiel-Welt“ und ist seit Januar 2025 im Handel erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 20,60 Euro. Technisch basiert das System wie gehabt auf optischen Codes, die in die Illustrationen integriert sind. Der tiptoi-Stift erkennt diese Codes und spielt entsprechende Audiodateien ab. Die Sprachausgabe erfolgt über den integrierten Lautsprecher des Stifts, eine Kopfhörerbuchse ist ebenfalls vorhanden. So weit, so gut!