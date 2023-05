Ratchet & Clank: Rift Apart kommt im Juli auch für PC

Die Veröffentlichung wird das erste Mal sein, dass das 20-jährige Franchise auf einer anderen Plattform als PlayStation erschienen ist (ohne einige mobile Spin-offs zu zählen). Es ist auch eine weitere First-Party-Veröffentlichung von Sony Interactive Entertainment auf dem PC, die einen Push fortsetzt, der 2020 mit Horizon Zero Dawn begann. Nixxes Software behandelt den PC-Port. In einem PlayStation-Blogbeitrag betonte das Studio, dass Ratchet & Clank: Rift Apart ultrabreite Monitor-Setups unterstützen wird, einschließlich 21:9, 32:9 und sogar 48:9 Seitenverhältnisse.

Im Laufe der Jahre wurde die Ratchet & Clank-Serie für ihr Gameplay und ihre Geschichte genauso gelobt wie ihre animierten Grafiken, so dass es keine leichte Aufgabe ist, sie mit all der Leistung, die der Wahlkreis der Plattform erwartet, auf den PC zu bringen. Nixxes sagte, Ratchet & Clank: Rift Apart wird “entsperrte Frameraten und […] die neuesten leistungssteigernden Upscaling-Technologien” unterstützen. Es wird auch Raytracing serviert – doch die Frage, wie stark euer PC dafür sein muss, wird erst später beantwortet. So oder so, der Titel kam im Juni 2021 auf PS5 heraus und erzielte starke Wertungen, auch unser eigener Test bewertete das Game äußerst lobend!