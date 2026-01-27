Puzzletag 2026 Gewinnspiel: Wir verlosen ein Ravensburger Familienpuzzle

Anlässlich des internationalen Puzzletages 2026 am 29.1.2026 verlosen wir in Kooperation mit Ravensburger ein schönes Familienpuzzle. Mitmachen, lohnt sich!

Was könnt ihr gewinnen?

1 x Ravensburger Familienpuzzle Entspannung auf der Veranda

Ravensburger Large Pieces Puzzles sind eine wunderbare Freizeitbeschäftigung und eine großartige Möglichkeit zum Entspannen. Mit größeren Puzzleteilen und detailreichen Motiven eignen sich Large Pieces Puzzles mit 500 oder 750 Teilen für Jung und Alt, für Kinder ab 12 Jahren, Eltern und Großeltern. Perfekter, müheloser Puzzlespaß – allein oder gemeinsam mit den Liebsten!

Für Puzzle-Einsteiger, Fortgeschrittene und echte Puzzle-Profis: Mit seiner riesigen Auswahl an Motiven und Stückzahlen garantiert das Ravensburger Puzzle-Sortiment ein unvergessliches Puzzle-Erlebnis für jedermann. Die Einzigartigkeit der Puzzleteile wird durch handgefertigte Schneidewerkzeuge erreicht, die in Ravensburg in Oberschwaben mit äußerster Präzision hergestellt werden. Jahrzehntelange Erfahrung in der Puzzleherstellung sowie hohe Qualitätsstandards bei Materialien, Motiven und Design lassen die Herzen von Puzzle-Fans höher schlagen, wenn sie erleben, wie ein Teil in das andere passt. Das ist die Leidenschaft für Qualität von Ravensburger.