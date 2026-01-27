Puzzletag 2026 Gewinnspiel: Wir verlosen ein Ravensburger Familienpuzzle
Anlässlich des internationalen Puzzletages 2026 am 29.1.2026 verlosen wir in Kooperation mit Ravensburger ein schönes Familienpuzzle. Mitmachen, lohnt sich!
Was könnt ihr gewinnen?
- 1 x Ravensburger Familienpuzzle Entspannung auf der Veranda
Ravensburger Large Pieces Puzzles sind eine wunderbare Freizeitbeschäftigung und eine großartige Möglichkeit zum Entspannen. Mit größeren Puzzleteilen und detailreichen Motiven eignen sich Large Pieces Puzzles mit 500 oder 750 Teilen für Jung und Alt, für Kinder ab 12 Jahren, Eltern und Großeltern. Perfekter, müheloser Puzzlespaß – allein oder gemeinsam mit den Liebsten!
Für Puzzle-Einsteiger, Fortgeschrittene und echte Puzzle-Profis: Mit seiner riesigen Auswahl an Motiven und Stückzahlen garantiert das Ravensburger Puzzle-Sortiment ein unvergessliches Puzzle-Erlebnis für jedermann. Die Einzigartigkeit der Puzzleteile wird durch handgefertigte Schneidewerkzeuge erreicht, die in Ravensburg in Oberschwaben mit äußerster Präzision hergestellt werden. Jahrzehntelange Erfahrung in der Puzzleherstellung sowie hohe Qualitätsstandards bei Materialien, Motiven und Design lassen die Herzen von Puzzle-Fans höher schlagen, wenn sie erleben, wie ein Teil in das andere passt. Das ist die Leidenschaft für Qualität von Ravensburger.
Teilnahmebedingungen
Um eine Chance auf die Preise zu haben, füllt das folgende Formular korrekt aus, um im Verlosungspool zu landen. Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite. Teilnahmeschluss ist der 10.2.2026 um 23:59 Uhr.
Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.
Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.
Beyond Pixels wünscht
viel Glück!