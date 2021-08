Pups & Purrs Animal Hospital kommt im November für Nintendo Switch

In Pups & Purrs Animal Hospital könnt ihr euch um entzückende Tiere kümmern. Der familiengerechte Titel kommt im November – lest hier mehr!

Über Pups & Purrs Animal Hospital

Das Simulationsspiel rund um die Tierzucht und -pflege wird am 11. November im Westen für Switch starten, kündigten der Herausgeber Aksys Games und der Entwickler Nippon Columbia an. Die Teams hinter dem Titel haben das Folgende über das Spiel zu sagen: Werdet der beste Tierarzt aller Zeiten! Diese entzückenden Haustiere fühlen sich nicht so gut, also lasst uns ihnen die Pflege geben, die sie brauchen! Pups & Purrs Animal Hospital ist ein Simulationsspiel, in ihr den Traumjob haben könnt, den ihr euch schon immer gewünscht habt, und euch um süße, flauschige Freunde kümmern. Verschiedene Welpen- und Kätzchenrassen benötigen euer Fachwissen in der Klinik.

Überprüft im Checkup-Modus sorgfältig auf Krankheiten oder Verletzungen, indem ihr verschiedene diagnostische Tests durchführt: Röntgenaufnahmen, Temperaturkontrolle und Vitalparameter überwachen. Sobald ihr die Beschwerden diagnostiziert habt, startet ihr die Behandlungen im Rahmen eures Traumjobs. Es gibt auch freie Tage! Geht einkaufen und genießt 184 verschiedene Outfits, die ihr tragen könnt. Besucht den Friseursalon und wählt aus 40 verschiedenen Frisuren! Genießt eure Freizeit in der Stadt, indem ihr ins Kino, in den Vergnügungspark, an den Strand und vieles mehr geht! Hier geht es zur offiziellen Website, und einen Trailer haben wir auch gleich für euch: