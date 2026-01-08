PUBG: BLINDSPOT (PC) erscheint am 5. Februar 2026

Der teambasierte Fünf-vers-Fünf-Top-Down-Shooter PUBG: BLINDSPOT wird am 5. Februar im Early Access für PC veröffentlicht.

Über PUBG: BLINDSPOT

Die Early-Access-Version wird das Kernspielerlebnis enthalten, und regelmäßige Updates werden verfeinerte Gameplay-Systeme, Klassen- und Waffenausgleich sowie zusätzliche Funktionen und Inhalte bringen. Die Dauer des Early Access hängt vom Entwicklungsfortschritt und dem Feedback der Spielerschaft ab. Worum geht’s? PUBG: BLINDSPOT bietet ein realistisches und rasantes Top-Down-Shooting-Erlebnis, inspiriert von PUBG: BATTLEGROUNDS. Waffen wie Sturmgewehre, Maschinenpistolen, Schrotflinten, Langstreckenwaffen wie Scharfschützengewehre und DMR, Pistolen, Granatwerfer und mehr, haben jeweils ihre eigenen Eigenschaften und ihr eigenes Gefühl. Erlebt fähigkeitsbasierte, spannende und realistische Schießereien in einem Top-Down-Shooter wie nie zuvor.

Genießt dabei die weithin bekannten Bombenmissionsregeln, die in verschiedenen Spielen zu sehen sind, in der Top-Down-Ansicht mit PUBG: BLINDSPOT. Die Mission eures Teams ist es, die versteckte Krypta im Gebäude zu hacken, indem ihr einen Entschlüssler installieren. Verwendt dabei Granatwerfer und Sprenghämmer, um Mauern und Verteidigungen zu durchbrechen, um die Krypta zu erreichen oder den Feind zu überfallen. Oder ihr seid das verteidigende Team, das die Feinde daran hindert, die Krypta zu erreichen, und den Entschlüssler installiert, indem ihr Türen blockiert und Barrikaden aufstellt, um den Zugang zu erschweren. Wenn der Entschlüssler aktiviert ist, wechselt die Krypta von blau zu rot, was signalisiert, dass sie gehackt wurde. Was könnte passieren, wenn sie kompromittiert wird…?