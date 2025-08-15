PlayerUnknown’s Battlegrounds kehrt PS4 und Xbox One den Rücken: Bye, PUBG

Auch, wenn viele PUBG-Fans auf PC spielen, auch Konsolen sind ein Thema. Bald werden PS4 und Xbox One nicht mehr unterstützt!

PUBG für PC, PS5 und Xbox Serie

Die Dienste werden nun schlussendlich am 13. November auf älteren Konsolen eingestellt, wobei das Spiel stattdessen auf der aktuellen PS5 und Xbox Series X|S eine Generalsanierung erhalten wird. In einer offiziellen Ankündigung über ihre Website enthüllte PUBG Studios, dass der Übergang „ein notwendiger Schritt zur Ausrichtung der PUBG-Konsolen-Version mit den Konsolen der aktuellen Generation ist. Um unseren Spielern eine stabilere Spielumgebung auf der Konsole zu bieten und ein flüssigeres, nahtloseres Erlebnis mit zukünftigen Updates zu gewährleisten, haben wir beschlossen, auf Konsolen der aktuellen Generation umzusteigen. Als Teil dieses Übergangs werden wir die Unterstützung für PlayStation 4 und Xbox One beenden.“

Die Aussage wird dann mit verbesserten Spezifikationen auf Konsolen der aktuellen Generation untermauert, wie etwa erhöhten Bildraten, höherer Auflösung und damit einhergehenden schärferen Bildern. Während das Vorgehen den natürlichen Lauf der Dinge darstellt, hilft das den Betroffenen nur wenig. Andererseits: Die aktuelle Konsolengeneration ist schon fünf Jahre alt, es ist ja doch schon an der Zeit…? Die Einstellung der Unterstützung für PUBG ist nur die jüngste in einer langen Liste von branchenweiten Änderungen der Mindesthardware. Während andere Games schon nur noch auf den aktuellen Konsolen erscheinen, sind auch Langgediente wie Genshin Impact auf dem Weg, sich von PS4 und Xbox One zu verabschieden. Es war uns eine Freude!