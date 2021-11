Psycho-Pass Staffel 3 und First Inspector erscheinen 2022 auf DVD und Blu-ray

Im Hafen ist ein Schiff verunglückt, das Immigranten transportierte. Mithilfe seiner starken mentalen Fähigkeiten kann Arata rekonstruieren, was passiert ist – und dass das Schiffsunglück etwas völlig anderes verbergen soll. Dabei ziehen die beiden Ermittler allerdings auch die Aufmerksamkeit einer Organisation namens Bifrost auf sich, in deren Machenschaften sie alsbald verwickelt werden …

Psycho-Pass – Staffel 3 umfasst acht Episoden mit rund 45 Minuten Lauflänge, die sieben Jahre nach den Geschehnissen aus Staffel 1 spielen. Während eine Gruppe interessanter neuer Charaktere eingeführt wird, gibt es natürlich auch ein Wiedersehen mit Figuren aus den vergangenen Staffeln. Der dystopische Detektiv-Thriller erscheint bei KAZÉ Anime voraussichtlich 2022 auf DVD und Blu-ray, neben der OmU-Version dabei erstmals auch der deutschen Synchronfassung.



Psycho-Pass 3: First Inspector schließt in drei einstündigen Filmen direkt an die dritte Staffel an und feiert seine deutsche Kinopremiere 2022 im Rahmen der KAZÉ Anime Nights, ebenfalls erstmals in deutscher Synchronfassung.