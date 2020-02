Psycho Pass Sinners of the System Kino-Event am 31.3.2020

Gute Nachrichten für die Anime-Kinofans – Kazé Deutschland beschert uns im Rahmen der Kazé Anime Nights ein Psycho-Pass Sinners of the System Kino-Event am 31.3.2020. . Somit könnt ihr die Trilogie von drei Anime-Filmen, die auf den Figuren aus der Psycho-Pass-Fernsehserie basiert auf der großen Leinwand sehen. Was erwartet euch? Im ersten Fall „Schuld und Sühne“ muss sich die systemgetreue Mika Shimotsuki zusammen mit dem sogenannten Vollstrecker Nobuchika Ginoza um einen besonders schweren Fall in einer Isolationseinrichtung für Kriminelle in Aomori kümmern.

Im zweiten Fall, „First Guardian“, trifft der Drohnenpilot Teppei Sugo im Jahre 2112 in Okinawa auf den Vollstrecker Tomomi Masaoka vom Amt für Öffentliche Sicherheit, nachdem Tokio von unbemannten bewaffneten Drohnen attackiert wurde.

Im letzten Fall „Jenseits von Liebe und Hass“ hat es Shinya Kogami nach Tibet verschlagen. Dort rettet er Flüchtlinge, die zuvor von Guerillas angegriffen wurden. Dabei wird er von einem kleinen Mädchen beobachtet, die ihn daraufhin bittet, ihr das Kämpfen beizubringen, um sich rächen zu können… Die Trilogie wurde vom japanischen Studio Production I.G. umgesetzt.