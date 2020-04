Psycho Pass Sinners of the System DVD-/Blu-ray-Start am 20.7.2020

Gute Nachrichten für alle Psycho-Pass-Fans – Kazé Deutschland veröffentlicht mit dem Psycho Pass Sinners of the System DVD-/Blu-ray-Start am 20.7.2020 neues Futter für alle Fans der Geschichten rund um das Sybil System.

Was erwartet euch?

Sinners of the System beschert euch drei neue Fällen rund um das Sybil-System und die Ermittler vom Amt für Öffentliche Sicherheit:

Case.1 (Schuld und Sühne): Da Ermittlerin Akane Tsunemori in Tokyo bleiben muss, soll sich die systemtreue Mika Shimotsuki zusammen mit Vollstrecker Nobuchika Ginoza einem besonders heiklen Fall in einer Isolationseinrichtung für Kriminelle in Aomori widmen.

Case.2 (First Guardian): Im Jahr 2112 trifft Drohnenpilot Teppei Sugo in Okinawa auf den Vollstrecker Tomomi Masaoka vom Amt für Öffentliche Sicherheit, nachdem unbemannte bewaffnete Drohnen Tokyo angegriffen haben.

Case.3 (Jenseits von Liebe und Hass): Shinya Kogami, den es nach Tibet verschlagen hat, rettet Flüchtlinge, die von Guerillas angegriffen werden. Daraufhin bittet ihn ein kleines Mädchen, ihm das Kämpfen beizubringen, um sich zu rächen …