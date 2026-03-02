PS5 Pros PSSR wird im März noch mächtiger, dank AMDs FSR 4

Resident Evil Reqiuem ist einer der ersten Titel, die das neue PSSR-Feature der PS5 Pro verwenden. Was kann AMD FSR 4?

Über das PS5 Pro-Update

Nachdem letztes Jahr vorgeschlagen wurde, dass eine Version von AMDs FSR 4 auf die PS5 Pro portiert werden könnte, sieht es so aus, als würde Sony im März endlich ein Update mit der Upscaling-Technologie veröffentlichen. Mark Cerny, der leitende Architekt der PS4, PS5 und PS5 Pro, teilte in einem Blogbeitrag mit, dass die PS5 Pro schon im März mit einer neuen Version der PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution) Upscaling-Technologie des Unternehmens aktualisiert wird, und Resident Evil Requiem ist eines der ersten Spiele, die es verwenden. PSSR ist „eine KI-Bibliothek, die Spielbilder Pixel für Pixel analysiert, während sie sie hochskaliert“, sagt Cerny, was die visuelle Wiedergabetreue von Spielen auf der PS5 Pro erhöht, während sie mit einer weniger anspruchsvollen Auflösung ausgeführt werden. Die aktualisierte Version von PSSR „verfolgt nicht nur dem neuronalen Netzwerk, sondern auch dem gesamten Algorithmus einen ganz anderen Ansatz“. Weiters hält die Technologie nun sowohl die Bildrate als auch die Bildqualität hoch.

Cernys Blogbeitrag enthält Vergleichsbilder zum Download, die die neue PSSR in Action zeigen. Sony und AMD kündigten im Jahr 2024 offiziell „Project Amethyst“ an, ihre Zusammenarbeit zur Entwicklung von maschineller Lerntechnologien zur Verbesserung von Grafiken und Gameplay. Wir berichteten bereits, und diese Partnerschaft ist beiden Unternehmen zugute gekommen: Cerny sagt, dass Sony zur Entwicklung von AMDs FSR 4 beigetragen hat und ähnliche Verbesserungen jetzt auf die PS5 Pro zurückfließen. Die Pläne beider Unternehmen, alles von der Upscaling-Leistung bis zur zur Energieeffizienz zu verbessern, könnten auch in zukünftigen Konsolen und GPUs weitere Dividenden auszahlen. Das aktualisierte PSSR wird im März als Teil eines Software-Updates für PS5 Pro-Besitzer eingeführt und kann laut Cerny in den Konsoleneinstellungen ein- und ausgeschaltet werden. Etwa zur gleichen Zeit sollen auch mehrere PS5-Spiele aktualisiert werden, um die Upscaling-Technologie zu unterstützen. Habt ihr eine PS5 Pro, freut ihr euch darauf?