PS Plus-Games im Dezember 2025 gratis holen: Aloy, Horror und mehr!

Ab dem 2. Dezember 2025 bekommt ihr einen Schwung neuer Spiele, wenn ihr PS Plus abonniert habt. Bezüglich des November-Angebots habt ihr noch Zeit, Stray, EA Sports WRC 24 und Totally Accurate Battle Simulator zu holen. Diese Angebote laufen am Montag, den 1. Dezember ab.

Die PS Plus-Spiele im Dezember

Jetzt enthüllte Sony Interactive Entertainment die kostenlosen Spiele für PlayStation Plus Essential-Abonnenten im Dezember: Lego Horizon Adventures, Neon White, The Outlast Trials, Killing Floor 3 und Synduality Echo of Ada können ab Dienstag, dem 2. Dezember, kostenlos beansprucht werden. Lego Horizon Adventures stammt aus der Horizon-Serie von Guerilla Games. Es erfindet das erste Spiel, Horizon Zero Dawn, durch ein unbeschwerteres Lego-Objektiv neu. Wir lobten Lego Horizon Adventures als kinderfreundliche Destillation des ersten Spiels in unserem Testbericht. Es wird für PlayStation 5 verfügbar sein. Ebenfalls im Angebot ist Neon White, der stilvolle FPS-Plattformer von Angel Matrix. Es ist schnelllebig und ermutigt euch, alle Dämonen, die euch in den Weg geworfen werden, so schnell wie möglich zu Fall zu bringen. Dieser Titel wird für PlayStation 4 und PS5 verfügbar sein.

The Outlast Trials ist ein Ego-Horrorspiel, das alleine oder online mit bis zu drei anderen Spielern gespielt werden kann. Es geht darum, die Schrecken, die die titelgebenden Herausforderungen auf euch werfen, heimlich zu überleben – oder einfach nur vor ihnen davonzulaufen. The Outlast Trials werden für PS4- und PS5-Abonnenten verfügbar sein. Killing Floor 3 ist ein weiteres Ego-Koop-Horrorspiel. Ihr werdet eine Vielzahl von Waffen verwenden, um alle „Zeds“ (Saft-Zombies) zu töten, die euch im Weg stehen. Es wird für PS5 verfügbar sein. Das letzte Spiel im Angebot ist Synduality Echo of Ada. Es kam Anfang des Jahres heraus und ist ein PvPvE-Extraktions-Shooter, bei dem ihr einen Mech steuert, während ihr gegen außerirdische Kreaturen kämpft. Synduality Echo of Ada wird für PS5-Spieler über PlayStation Plus erhältlich sein.