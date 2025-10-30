PS Plus-Spiele für November 2025 angekündigt: Katzen, Kämpfe, krasse Kurven

Sony hat die monatlichen PlayStation Plus Essential-Spiele für November angekündigt, die ab Dienstag, dem 4. November, für alle verfügbar sind.

Das kommt im November auf PS Plus

Das bemerkenswerteste Spiel, das dem Abonnementdienst beitritt, ist das PS4- und PS5-Katzenabenteuer Stray, das 2022 das am zweithöchsten bewertete Spiel auf Steam war. Stray gewann zu Recht bei den Game Developers Choice Awards das beste Debüt und das beste unabhängige Spiel und das beste Debüt-Indie-Spiel bei den Game Awards. Im November gibt es zudem EA Sports WRC 24 für PlayStation 5 und Totally Accurate Battle Simulator für PS4 und PS5 auf PlayStation Plus.

Die PS Plus-Spiele für Oktober, Alan Wake 2, Goat Simulator 3 und Cocoon, können bis Montag, den 3. November, für Abonnenten beansprucht werden. Sony hat kürzlich Pläne angekündigt, sich von der Bereitstellung von PS4-Spielen als Teil seines monatlichen PlayStation Plus-Angebots zu entfernen. Ab Januar 2026 werden „PS4-Spiele kein wichtiger Bestandteil“ des Dienstes mehr sein, wobei sich der Plattforminhaber stattdessen auf das Angebot von PS5-Titeln konzentriert.