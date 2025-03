Prince of Persia: The Lost Crown kommt auf iOS und Android

Ubisoft wird Prince of Persia: The Lost Crown für iOS über den App Store und Android über Google Play am 14. April veröffentlichen. Cooler Schachzug!

Mehr zu The Lost Crown

Prince of Persia: The Lost Crown (hier geht’s zu unserem Testbericht) ist ein Action-Abenteuer-Plattformspiel, das vom Metroidvania-Genre inspiriert ist und in einer mythologischen persischen Welt spielt. Ihr schlüpft in die Haut von Sargon, einem außergewöhnlichen und furchtlosen jungen Helden. Um eure Mission zu erfüllen, müsst ihr lernen, einzigartige Zeitkräfte, Kampf- und Plattformfähigkeiten zu beherrschen, um tödliche Combos auszuführen, um eure Feinde zu besiegen und das Gleichgewicht der Welt wiederherzustellen. Die mobile Version behält alle Funktionen des Originalspiels bei: 100 Prozent des Inhalts der Originalversion sind vorhanden. Es enthält auch:

Brandneue Anpassungsoptionen, die speziell für mobile Geräte entwickelt wurden

60 Bilder pro Sekunde auf den neuesten Telefonen und Tablets

Anpassbare Touchscreen-Steuerung

Unterstützung für externe Controller

Wenn ihr euch das Abenteuer etwas einfacher machen wollt, könnt ihr zusätzliche Optionen verwenden, um den Kampf und die Sprungeinlagen einfacher zu handhaben, oder zu automatischeren Modi wechseln, wie etwa:

Automatische Verwendung eines Heiltranks

Automatisches Parieren von Angriffen, wenn ihr stillsteht

Automatische Attacken, wenn ihr euch einem Feind nähert

Optionaler Schild (für einen Treffer)

Spielgeschwindigkeit auf bis zu 75 % senken

Außerdem dürft ihr von Beginn des Spiels an zwischen drei Spielstil-Konfigurationen wählen, ob ihr das ursprüngliche HD-Erlebnis, ein maßgeschneidertes mobiles Setup oder ein Casual-Game spielen wollt. Ihr dürft jederzeit zwischen den Optionen wählen, um euren bevorzugten benutzerdefinierten Spielstil festzulegen. Einen neuen Trailer zum Spiel gibt es ebenso, hier ist er für euch!