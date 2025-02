Pokémon Champions: Neuer Wettkampf-Titel verbindet Konsolen und Mobilgeräte

Die Pokémon Company kündigte mit Pokémon Champions eine revolutionäre Wettkampfplattform an, die übergreifend funktioniert.

Zu Pokémon Champions

Entwickelt vom neu gegründeten Studio The Pokémon Works in Kooperation mit GAME FREAK, zielt das Projekt darauf ab, den strategischen Tiefgang der Hauptspiele einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Besonders hervorgehoben wird die Cross-Platform-Integration und HOME-Kompatibilität: Durch die Anbindung an Pokémon HOME ermöglicht das Spiel die Nutzung von Pokémon aus sämtlichen vorherigen Titeln der Serie, darunter Pokémon Karmesin/Purpur und vermutlich auch älteren Generationen.

Diese Technologieüberbrückung stellt eine historische Leistung dar, da bisher keine mobile Pokémon-App direkten Zugriff auf die HOME-Datenbank bot. Zudem erfreut auch das Wettkampfmechanik-Design: Entgegen Spekulationen behält das Spiel das traditionelle rundenbasierte Kampfsystem bei, jedoch mit Balancing-Anpassungen für den kompetitiven E-Sport-Bereich. Insider-Quellen deuten auf ein Elo-basiertes Ranglistensystem hin, das monatliche Turniere und regionale Qualifikationen für eine geplante Weltmeisterschaft 2026 vorsieht. Was haltet ihr davon?