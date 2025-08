Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection erscheint 2026 für Switch 2

Capcoms Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection wird 2026 für Nintendo Switch 2 veröffentlicht.

Über Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection

Der neue Eintrag im Monster Hunter Stories-Franchise wurde am Donnerstag, den 31. Juli, während Nintendos Partner Showcase Direct enthüllt. Sein Spieltrailer zeigte einen Blick auf ein Königreich im Krieg, wobei sich die Geschichte um ein mysteriöses riesiges Monsterei dreht, das kurz vor dem Schlupf steht. Der Trailer erwähnt auch etwas namens „The Encroachment“, was nicht allzu beruhigend klingt. Darüber hinaus kann die Hauptfigur als „einziger Rathalos-Reiter“ als einzige fliegen.

Also los – es gilt, ein Königreich zu retten! Die ersten Monster Hunter Stories wurden ursprünglich 2016 exklusiv für Nintendo 3DS veröffentlicht, die dann auf Switch, PlayStation 4 und PC portiert wurden. Monster Stories 2: Wings of Ruin erschien 2021 auf Switch, PlayStation 4 und PC. Sie sind etwas lockerere Geschichten und auch vom Gameplay her wesentlich verzeihender als die Hauptteile der Serie. Wir werden uns schon bald selbst davon überzeugen, denn Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection wird 2026 auf Nintendo Switch 2 erscheinen.