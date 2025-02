Pokémon Presents: Am 27. Februar 2025 wird es ernst!

Die Pokémon Company hat ihre jährliche Pokemon Presents-Präsentation zur Feier des Pokémon-Tages angekündigt. Nächste Woche also!

Zu Pokémon Presents

Der Stream, der Informationen über bevorstehende Videospielprojekte sowie andere Nachrichten enthalten wird, wird am 27. Februar um 15 Uhr ausgestrahlt. The Pokémon Company hat keine spezifischen Informationen darüber veröffentlicht, was auf der Veranstaltung gezeigt wird oder wie lange es dauern soll, aber da Pokémon Legends Z-A später in diesem Jahr veröffentlicht werden soll, ist es wahrscheinlich, dass das Unternehmen das erste neue Filmmaterial des Spiels zeigen wird, seitdem es im letzten Februar angekündigt wurde. Es soll auf der ursprünglichen Nintendo Switch-Konsole veröffentlicht werden und wird das zweite Pokémon Legends-Spiel nach Pokémon Legends Arceus sein.

Pokémon Legends Z-A wird uns in die Kalos-Region und in die Stadt Lumoise bringen. Es ist derzeit nicht bekannt, ob eine Nintendo Switch 2-Version des Spiels geplant ist. Wollen wir wetten, dass es dann spätestens am 27.2. eine offizielle Bestätigung dafür gibt? Die jährlichen Pokémon Presents-Streams bieten auch Updates zu den verschiedenen Pokemon-Spin-off-Spielen wie Pokemon Unite und Pokemon Go. An diesem Wochenende kommen Pokémon-Fans aus der ganzen Welt nach London, um die Pokémon European International Championships oder EUIC zu sehen. Die Veranstaltung, die im Londoner Excell Center stattfinden wird, ist eine der letzten Stationen auf dem Weg zu den Pokemon-Weltmeisterschaften, die dieses Jahr in Anaheim, Kalifornien, stattfinden.