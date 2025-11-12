Pokémon Pokopia erscheint am 5. März 2026, ist eine Game Key-Karte

Pokémon Pokopia scheint das erste Switch 2-Spiel zu sein, das von Nintendo veröffentlicht wurde und auf einer Game-Key-Karte veröffentlicht wird.

Über Pokémon Pokopia

Nintendo und The Pokémon Company haben heute bestätigt, dass Pokémon Pokopia, das von Koei Tecmo entwickelt wird, am 5. März 2026 veröffentlicht wird. In einem separaten Video, das ebenfalls heute mit dem Titel Using Game-Key Cards on Nintendo Switch 2 veröffentlicht wurde, wurde jedoch eine Beispielbox und eine Karte für Pokémon Pokopia gezeigt, die das Spiel als Beispiel für eine Game-Key-Karte zeigt. Seit der Einführung von Switch 2 wurden Game-Key Cards von einigen kritisiert, weil sie nicht mehr als einen digitalen Aktivierungsschlüssel für Spieltitel enthalten, anstatt irgendwelche Spieldaten. Der Hauptunterschied zwischen einem Game-Key Card-Titel und einem digitalen Download besteht darin, dass ersterer weiterverkauft werden kann und auf anderen Switch 2-Systemen funktioniert.

Ganz ohne, dass ihr die Virtual Game Card untereinander ausleihen müsst. Andererseits ist der interne Speicher der Switch 2 wesentlich schneller als die Spielkarte, was technisch für die Downloads spricht. Und wer will im Jahre 2025 noch lange Ladezeiten? Eben. Pokémon Pokopia wird laut Trailer die Fans in die Rolle eines Ditto schlüpfen lassen, das wie ein Mensch aussieht. Das Spiel konzentriert sich darauf, dass die Ditto andere Pokémon wie Glumanda, Schiggy und Bisasam treffen, um die Welt um sie herum zu gestalten. Ditto wird in der Lage sein, die Bewegungen oder verschiedene Pokémon zu lernen, um das Gelände zu gestalten und so mehr Pokémon auf der ganzen Welt zu entdecken. Ein neuer Trailer für das Spiel wird noch diese Woche, genauer gesagt am 13. November veröffentlicht.