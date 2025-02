Pokémon-Legenden: Z-A – Evolution des Action-RPG-Formats

Das für Ende 2025 angekündigte Pokémon-Legenden: Z-A revolutioniert die Serie durch drei Kerninnovationen. Lest hier mehr!

Zu Pokémon-Legenden: Z-A

Dabei handelt es sich um Echtzeitkampfdynamik, urbane Open-World-Exploration und vertiefte Mega-Evolutionsmechanik. Auch das architektonische Weltdesign darf man dabei nicht außer Acht lassen! Illumina City kombiniert Elemente von Paris’ Stadtplanung des 19. Jahrhunderts mit futuristischen Mega-Evolutions-Technologien. Spieler erkunden fünf distinkte Distrikte:

Industriezone mit Stahl/Pokémon-Symbiose

Historisches Viertel (Heimat von Azetts Hotel Z)

Wissenschaftspark für Evolutionsforschung

Battle Frontier-Arena-Komplex

Unterirdisches Ökosystem mit fossilen Pokémon

Auch beim Gameplay geht es heiß her: Das neue “Active Time Battle”-System berechnet Position, Angriffszeiten und sämtliche Umgebungsinteraktionen in Echtzeit. Beispielsweise beeinflussen Flammenattacken in Waldgebieten die Terrainbedingungen dynamisch. Spezielle Studios wie von Capcoms Monster Hunter-Team wurden als Berater engagiert. Trailer gefällig?