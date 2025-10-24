Pokemon-Legenden: Z-A: Verkäufe übersteigen 5,8 Millionen in einer Woche

Die Kritik vieler prallt wohl an der Masse ab: Pokemon-Legenden: Z-A startet konsolenübergreifend mit echt starken Verkaufszahlen!

Wenig überraschend, aber doch: Das neueste Pokémon-Spiel startet mit großen Verkäufen. Viele, mich eingeschlossen, haben sich endlich auf ein neues Abenteuer gefreut, und in meinem Testbericht lest ihr, warum das Versprechen auch erfüllt wurde. Der Verkaufsumsatz von Pokemon-Legenden: Z-A übertraf in der ersten Woche nach der Veröffentlichung 5,8 Millionen Einheiten, teilte The Pokemon Company mit. Fast die Hälfte dieser verkauften Einheiten wurde auf einer Nintendo Switch 2 gespielt. Man merkt also: Es lohnt sich für das Unternehmen durchaus, auch mal experimentellere Spiele abseits des Hauptstrangs zu veröffentlichen.