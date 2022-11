Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur: Weltweit stärkster Videospiel-Start

Nintendo hat einige erstaunliche Verkaufszahlen von Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur enthüllt. Ja, Nintendo hat’s noch drauf!

Weltweit der stärkste Start ever

Es stellt sich heraus, dass die neuen Verkaufszahlen nicht nur die besten eines Pokémon-Titels waren. Gleichzeitig stellte man auch einen neuen Rekord auf, was einen Nintendo-Titel anbelangt, aber damit nicht genug: Nun weiß man, dass die neuen Games den größten Start aller exklusiven Konsolenspiele aller Zeiten hatten. In einer Pressemitteilung enthüllte Nintendo, dass es innerhalb von drei Tagen nach ihrem Start weltweit atemberaubende zehn Millionen Exemplare verkaufte, wobei vier Millionen dieser Einheiten in Japan verkauft wurden. “Dies ist die höchste Zahl aller Zeiten für globale und inländische Verkäufe in den ersten drei Tagen nach der Veröffentlichung von Software für alle Nintendo-Spielkonsolen, einschließlich Nintendo Switch”, heißt es in der Pressemitteilung.

Wie der Branchenanalyst @BenjiSales hervorhebt, brach der Start der neuen Pokémon-Generation eine Reihe von Verkaufsrekorden. “Es gab noch nie ein Spiel, das für eine Plattform exklusiv veröffentlicht wurde, das sich anfangs besser verkauft hat”, sagte BenjiSales. “Wir sehen buchstäblich den größten exklusiven Start aller Zeiten. Wahnsinn”. Und das trotz der technischen Schwächen, die in unserem Review (und in vielen anderen) klar ersichtlich waren! In diesem Zusammenhang verkaufte Animal Crossing: New Horizons, eines der bisher meistverkauften Switch-Spiele, in den ersten drei Tagen in Japan nur 1,88 Millionen Exemplare, während das neuere Splatoon 3 während desselben dreitägigen Startfensters satte 3,45 Millionen Einheiten in Japan verkaufte.