Pokemon Go Modulare Untersuchungen: Neues Spezialforschungsabenteuer

Am Freitag, dem 20. März, starte das neue Spezialforschungsabenteuer Pokemon Go Modulare Untersuchungen. Während des In-Game-Events könnt ihr Aufgaben lösen, um dem mysteriösen Pokémon Genesect zu begegnen. Das Paläozoikums-Pokémon feiert damit sein Debüt in Pokémon GO. Für dieses zeitlich begrenzte Event können Spieler Tickets erwerben. Diese sind bereits einige Tage vor der Veranstaltung erhältlich. Das In-Game-Event startet am Freitag, dem 20. März 2020, um 8:00 Uhr und geht bis Donnerstag, dem 26. März 2020, um 22:00 Uhr Ortszeit.

Pokemon Go Modulare Untersuchungen – ein neues Spezialforschungsabenteuer

Prof. Willow hat eine merkwürdige Schneise der Verwüstung gefunden, die wohl von einem einzelnen Pokémon verursacht wurde. Ihr wollt wissen, was das Merkwürdige ist? Der Schaden wurde von Attacken unterschiedlicher Typen angerichtet! Assistiert dem Professor bei diesem brandneuen Spezialforschungsabenteuer, um diesem Pokémon auf die Spur zu kommen. Für dieses Event gibt es keinen festen Standort. Wenn ihr ein Ticket besitzt, könnt ihr überall am Event teilnehmen, wo ihr Pokémon GO spielen könnt.

Für dieses einzigartige zeitlich begrenzte Event könnt ihr euch ein Ticket kaufen, damit ihr die verschiedenen Forschungsprojekte abschließen könnt, die letztendlich zu einer Begegnung mit Genesect führen. Genesect erscheint ab April auch in EX-Raids.

Datum, Uhrzeit & Ticketinfos

Das Spezialforschungsabenteuer findet von Freitag, den 20. März 2020 um 8 Uhr bis Donnerstag, den 26. März 2020 um 22 Uhr (Ortszeit) statt.

statt. Ticketdetails Ihr müsst Pokémon GO während des Events zwischen Freitag, den 20. März 2020 um 8 Uhr und Donnerstag, den 26. März um 22 Uhr (Ortszeit) öffnen, um die Spezialforschung namens „Modulare Untersuchungen“ zu erhalten. Nachdem ihr die Spezialforschung abgeholt habt, könnt ihr sie jederzeit abschließen. Das Ticket kostet 7,99 USD (bzw. den entsprechenden Betrag in eurer Landeswährung) und kann über den Shop erworben werden. Das Ticket kann nicht mit PokéMünzen erworben werden. Tickets sind von der Veröffentlichung bis Donnerstag, den 26. März 2020 um 20 Uhr (Ortszeit) erhältlich. Bleibt auf dem Laufenden, damit ihr die Veröffentlichung nicht verpasst! Das Ticket für diese Spezialforschung kann nicht erstattet werden. (Unterliegt den geltenden Gesetzen und den in den Nutzungsbedingungen aufgeführten Ausnahmen)



