Pokémon Go bringt uns 2026 in die Kalos-Region

Pokémon Go-Fans können im nächsten Jahr dank der kommenden Pokémon Go Tour: Kalos alles erleben, was die Region Kalos zu bieten hat.

Zur Kalos-Pokémon Go-Tour

Die diese Woche angekündigte Feier wird Ende Februar zunächst zwei lokale Veranstaltungen bekommen, gefolgt von einer globalen, an der alle Spieler teilnehmen können. Spezielle Shiny-Pokémon, Mega-Pokémon und mehr werden Teil des Events sein. Kalos, weitgehend von Frankreich inspiriert, erschien zum ersten Mal in Pokémon X und Y, und die Hauptstadt der Region, Lumiose City, ist auch die Kulisse für Pokémon-Legenden: Z-A. Mit der Veröffentlichung des Spiels für Nintendo Switch und Nintendo Switch 2 in diesem Oktober ist Kalos wieder in den Vordergrund gerückt, und die bevorstehende Pokémon Go Tour wird das Wiederaufleben der Region feiern. Dies wird das fünfte Jahr für Go Tours sein, die zuvor Fans an Orte wie Unova und Sinnoh entführt haben.

Die beiden lokalen Veranstaltungen finden vom 20. bis 22. Februar 2026 in Los Angeles und Tainan, Taiwan, statt. Ersteres wird im Rose Bowl Stadium stattfinden, während letzteres im Tainan Metropolitan Park beginnt, bevor es in die Stadt führt. Es ist unklar, welche Art von Aktivitäten diese Veranstaltungen abhalten werden, aber wenn sie so etwas wie in den vergangenen Jahren sind, wird es spezielle Gameplay- und Fotomöglichkeiten vor Ort geben. Pokémon Go Tour: Kalos – Global wird vom 28. Februar bis 1. März weltweit stattfinden und ist kostenlos, obwohl wir für zusätzliche Vorteile ein globales Event-Ticket kaufen können. So gewährt ein Event-Ticket Zugang zu exklusiven Spezialforschung, erhöhten glänzenden Spawn-Chancen und anderen zusätzlichen Boni. Gratis bekommen alle: