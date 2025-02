Pokémon Concierge kommt für kurze Zeit auch auf YouTube – ganz ohne Abo!

Im Vorfeld des Pokémon-Days hat The Pokémon Company angekündigt, alle Episoden seiner Netflix-Serie Pokémon Concierge auf YouTube zu zeigen.

Über Pokémon Concierge

Wir alle können diese Episoden für eine begrenzte Zeit einschalten und ansehen. Diese Episoden werden nacheinander vom 21. Februar 2025 bis zum 9. März 2025 veröffentlicht. Danach benötigen wir wie jetzt auch schon Zugang zu einem Netflix-Abonnement, um sie erneut anzusehen. TPC hat die folgende Info veröffentlicht: „Um den Pokémon-Tag zu feiern, wird die Netflix-Serie „Pokémon Concierge“ auf dem offiziellen Pokémon-YouTube-Kanal gestreamt! Alle vier Episoden werden ab Freitag, dem 21. Februar, nacheinander veröffentlicht. Verpassen Sie es nicht, denn es wird bis Sonntag, den 9. März, verfügbar sein!“ Es scheint, dass diese Serie auch noch nicht zu Ende ist.

Wie ihr euch vielleicht erinnern könnt, bestätigten Netflix und The Pokémon Company im letzten Februar, dass „neue Episoden“ von Pokémon Concierge bereits in Produktion waren. Die ersten vier Episoden dieser Serie zeigten Harus neues Leben als Concierge im Pokémon Resort. Es stellte ihr Charaktere wie Alisa und Tyler sowie ihren Pokémon-Kumpel Enton vor. Dies ist eine der vielen kleineren Ankündigungen im Vorfeld des diesjährigen Pokémon-Tages. Es gab einige andere Ankündigungen wie Sammelkarten-Werbegeschenke, wobei der große Tag schon nächste Woche am 27. Februar 2025 stattfinden wird. Freut ihr euch schon drauf, oder erwartet ihr euch etwas Bestimmtes?