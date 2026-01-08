POCO stellt das M8 und M8 Pro vor

POCO hat heute das POCO M8 5G und das POCO M8 Pro 5G vorgestellt. Passend zur CES 2026, nicht wahr?

Über die Serie

Damit entwickelt sich die POCO M-Serie deutlich weiter in Richtung Mittelklasse und bringt von Flaggschiffen inspirierte 5G-Entertainment-Features zu allen Nutzer:innen. „Nach unserem Einstieg in das Premiumsegment mit der F8 Serie macht die POCO M-Serie mit einem umfassenden Upgrade den nächsten mutigen Schritt“, sagte Kang Lou, Senior Product Marketing Manager und Sprecher von POCO Global. „Mit der Kombination aus Mobilität, hochwertiger Audio- und Videoqualität, langlebiger Akkulaufzeit und außergewöhnlicher Robustheit ist die M Serie darauf ausgelegt, herausragende Entertainment-Erlebnisse für den Alltag zu bieten.“ Beide Smartphones sind in drei Farben erhältlich: Silber, Schwarz und Grün. Beim M8 Pro gibt es die Varianten 8 GB + 256 GB sowie 12 GB + 512 GB, und beim M8 gibt es die Varianten 8 GB + 256 GB sowie 8 GB + 512 GB.

POCO M8 Pro 5G: Rundum stark

Als Spitzenmodell der POCO M8-Serie verfolgt das POCO M8 Pro 5G einen klaren Entertainment-First-Ansatz und bietet umfassende Upgrades bei Akku, Display, Lautsprechern und Kamerasystem und bringt damit Erlebnisse auf Flaggschiff-Niveau in das Mittelklassesegment. Das Smartphone ist für unterbrechungsfreies Entertainment konzipiert und macht sowohl bei der Akkukapazität als auch bei der Ladegeschwindigkeit große Fortschritte. Es verfügt über einen Silizium-Kohlenstoff-Akku mit 6.500 mAh (typ) auf Flaggschiff-Niveau und einer Lebensdauer von bis zu sechs Jahren für zuverlässige, langanhaltende Leistung. Zudem unterstützt es 100W HyperCharge, womit 100 Prozent in nur 40 Minuten erreicht werden, sowie kabelgebundenes Reverse Charging mit bis zu 22,5W, sodass das Gerät unterwegs auch als Powerbank für wichtiges Zubehör genutzt werden kann. Für eine zuverlässige Ladeleistung in allen Alltagsszenarien optimiert das fortschrittliche POCO Batteriemanagementsystem intelligent die Ladeeffizienz und ermöglicht so eine längere Akkulaufzeit, schnelleres Laden und erhöhte Sicherheit. Das POCO M8 Pro 5G bietet ein herausragendes Entertainment-Erlebnis mit einem 6,83 Zoll großen 1,5K CrystalRes Flow AMOLED Display für gestochen scharfe Bilder.

Dank moderner Leuchtmaterialien und Sunlight Display 4.0 erreicht es eine Spitzenhelligkeit von 3.200 Nits und sorgt so auch bei direkter Sonneneinstrahlung für klare und angenehme Sicht. Mit einer hohen Touch-Abtastrate ermöglicht das Gerät zudem besonders reaktionsschnelles Gaming für präzise Steuerung. Für lebendige Bilddarstellung unterstützt das POCO M8 Pro 5G Dolby Vision und HDR10+. TÜV Rheinland-zertifiziertes 3.840 Hz Hochfrequenz-PWM-Dimming sowie DC-Dimming reduzieren die Augenbelastung bei längeren Nutzungssessions. Auf der Audioseite liefern doppelte 1115F-Lautsprecher satten, ausgewogenen 3D-Sound, unterstützt durch Dual Gold Hi-Res Audio und Dolby Atmos. Eine Lautstärkeanhebung um 400 Prozent sorgt auch im Freien für klaren, kraftvollen Klang, sodass keine Details oder wichtigen Benachrichtigungen verloren gehen. Das POCO M8 Pro 5G bringt ein deutliches Performance-Upgrade in die M Serie und bewältigt auch anspruchsvolle Aufgaben mühelos. Angetrieben von der Snapdragon 7s Gen 4 Mobile Platform erreicht es einen AnTuTu-Score von über 1.061.253 – eine Steigerung von 66 Prozent gegenüber der vorherigen Generation – und bietet schnellere App-Starts, flüssigeres Multitasking und stabileres Gaming.

Coolness und die Kameras

Erstmals in der POCO M Serie ist das M8 Pro 5G mit dem POCO IceLoop Kühlsystem mit echter Flüssigkühlung ausgestattet, das die Wärmeableitung verbessert und so auch bei längeren Gaming-Sessions und intensiver Nutzung konstante Spitzenleistung ermöglicht. Auch Konnektivität und Intelligenz wurden verbessert. Mit dem Xiaomi Surge T1S Tuner bietet das M8 Pro 5G stärkeren Empfang und stabilere Verbindungen. Xiaomi Offline Communication feiert ebenfalls Premiere in der M Serie und ermöglicht kilometerweite Sprachkommunikation ohne Mobilfunknetz – ideal für Outdoor-Aktivitäten oder Gebiete mit schwachem Signal. Angetrieben von Xiaomi HyperOS sowie Google Gemini und „Circle to Search with Google“ ermöglicht das Gerät schnellere Suchvorgänge und einen intuitiveren Zugriff auf Informationen. Das POCO M8 Pro 5G hebt Alltagsfotografie mit einer vollständig aufgerüsteten 50 MP Light Fusion 800 Hauptkamera und optischer Bildstabilisierung auf Flaggschiff-Niveau auf ein neues Level. Die höhere Lichtaufnahme sorgt für schärfere, lebendigere Fotos und stabile Aufnahmen. Die verbesserte 32 MP Frontkamera ermöglicht hochwertigere Videoanrufe, während der Ultra-Clear Portrait Algorithmus für natürlichere, detailreiche Selfies sorgt.

Die Rückkehr von 4K-Videoaufnahmen mit 30 fps, kombiniert mit der DXG High-Dynamic-Range-Videotechnologie, erlaubt vielseitigere Aufnahmen mit integriertem HDR und sorgt für mehr Klarheit und Detailreichtum. Neue kreative Möglichkeiten eröffnet das POCO M8 Pro 5G mit einem intelligenteren Bildverarbeitungssystem und intuitiven KI-Tools. Der AI Creativity Assistant erleichtert die Bildbearbeitung, während Dynamic Shots 2.0 das einfache Aufnehmen und Bearbeiten von Bewegungen mit HDR-Unterstützung und Video-zu-Dynamic-Shot-Konvertierung ermöglicht – für ausdrucksstarke Ergebnisse mit spielerischem, kreativem Touch. Das POCO M8 Pro 5G verfügt über ein schlankes Design mit sanft abgerundeten, vierfach gebogenen Kanten und einem schwebenden Kameramodul. Mit einer Dicke von 8,31 Millimetern und einem Gewicht von 205,9 Gramm bleibt es angenehm handlich und lässt sich mühelos einhändig bedienen. Das Gerät kombiniert Corning Gorilla Glass Victus 2 mit einer hochfesten Struktur zur verbesserten Sturzfestigkeit. Die Robustheit wird durch die SGS Premium Performance Certification bestätigt, die den Widerstand gegen Biegen, Quetschen und Stürze abdeckt. Zudem verfügt das Gerät über die Schutzklassen IP66, IP68, IP69 und IP69K gegen Staub und Wasser.

POCO M8 5G: Ultraleichtes Entertainment

Das POCO M8 5G setzt auf maximale Mobilität mit einem ultraleichten, schlanken Design, das perfekt in der Hand liegt. In Kombination mit einem sonnenlichttauglichen Display, Dual-Lautsprechern, hoher Robustheit und einem Silizium-Kohlenstoff-Akku scheint das Gerät der ideale Begleiter für den Alltag zu sein. Das POCO M8 5G hebt Entertainment mit einem vollständig verbesserten Audio- und Videosystem auf ein neues Level. Sein großer 6,77 Zoll Flow AMOLED-Bildschirm mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz sorgt für ein intensives Erlebnis beim Streaming, Gaming und Scrollen durch Lieblingsinhalte. Mit einer Spitzenhelligkeit von 3.200 Nits und verbesserten Leuchtmaterialien bleibt das Display auch bei direkter Sonneneinstrahlung klar ablesbar. Der breite DCI-P3-Farbraum und die 12-Bit-Farbtiefe liefern lebendige, realistische Bilder. Das Display erfüllt die TÜV Rheinland-Standards für Augenschutz und nutzt hochfrequentes PWM-Dimming zur Reduktion von Augenbelastung bei längerer Nutzung. Ergänzt wird das visuelle Erlebnis durch Dual-Lautsprecher mit Dolby Atmos und Hi-Res Audio Zertifizierung für satten, immersiven Klang. Eine Lautstärkeanhebung um 300 Prozent sorgt für kraftvollen, klaren Sound, egal, was ihr gerade damit macht.

Mit einem ultradünnen Profil von 7,35 Millimetern und einem Gewicht von nur 178 Gramm ist das POCO M8 5G das bislang dünnste Smartphone der POCO M Serie. Das schwebende Kameramodul und das doppelt gebogene Gehäuse verleihen dem Gerät ein elegantes Erscheinungsbild, angenehme Haptik und einen sicheren Griff. Zusätzlich schützt die IP66-Zertifizierung vor Staub und Wasser, während Wet Touch Technology 2.0 auch bei Nässe eine zuverlässige Bedienung sicherstellt. Das POCO M8 5G ist für moderne Lebensstile ausgelegt und wird von der Snapdragon 6 Gen 3 Mobile Platform angetrieben. Integrierte KI-Funktionen wie Google Gemini, „Circle to Search with Google“ und weitere intelligente Tools erleichtern Produktivität und kreative Workflows. Ein leistungsstarker Akku mit 5.520 mAh sorgt für lange Nutzungszeiten, während 45W Schnellladen rasche Energiezufuhr ermöglicht. Dank Memory-Extension-Lösung mit bis zu 16 GB RAM und bis zu 1 TB erweiterbarem Speicher bleibt Multitasking flüssig und Inhalte jederzeit verfügbar. Das POCO M8 5G bietet ein verbessertes Kameraerlebnis mit einer 50 MP Light Fusion 400 Hauptkamera und einer aufgerüsteten 20 MP Selfiekamera. Der große Sensor verbessert Qualität und Klarheit bei wenig Licht und ermöglicht 4K-Videos bei 30 fps.