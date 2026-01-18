Pletzer Resorts: Eure Quelle für neue Energie und bewusste Erholung

Inmitten imposanter Naturkulissen – von den Gipfeln der Tiroler Alpen über die bayerische Voralpenidylle bis zum glitzernden Wörthersee – findet ihr in den Pletzer Resorts einen Ort, der Regeneration nachhaltig neu definiert.

Hier dürft ihr die Move & Relax Philosophie erleben, die gemeinsam mit dem Olympiasieger Toni Innauer und Sportwissenschaftler:innen der Universität Innsbruck konzipiert wurde. In eurem Aufenthalt verschmelzen Bewegung, gezielte Erholungsphasen und eine vitale Ernährung zu einem harmonischen Lebensstil, den ihr mühelos in euren Alltag integrieren könnt. Ihr könnt moderne Move-Bereiche und 25-Meter-Sportbecken nutzen oder euch von erfahrenen Sportwissenschaftler:innen professionell begleiten lassen. Den perfekten Gegenpol findet ihr in den Relax-Zonen bei Massagen und Saunagängen, während euch die Energy-Küche mit regionalen Kostbarkeiten von innen stärkt.

Das Hohe Salve Sportresort

Direkt an der Talstation in Hopfgarten gelegen, könnt ihr hier den Ski-in/Ski-out-Komfort der SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental voll auskosten. Über den Pistenspaß hinaus dürft ihr euren Körper mit wissenschaftlicher Präzision kennenlernen: Durch Spiroergometrie und bioelektrische Impedanzanalysen erstellen Expert:innen für euch maßgeschneiderte Trainings- und Ernährungspläne. So könnt ihr eure sportlichen Ziele mit fundierter Unterstützung erreichen.

Das Walchsee Resort – Aktivresort & Lakeside

Im Tiroler Kaiserwinkel dürft ihr im Walchsee Aktivresort oder im exklusiven Lakeside-Bereich direkt am Ufer tief durchatmen. Als Langlaufbegeisterte könnt ihr auf über 250 Kilometern Loipen eure Runden drehen und dabei vom Wissen des ehemaligen Biathleten Johannes Harasser profitieren. Wer die Stille sucht, darf sich im Das Walchsee Lakeside in eine der 22 Suiten zurückziehen. Dort könnt ihr beim Eisbaden oder bei Klangschalenreisen eure innere Mitte finden und im Restaurant Das Lakes erstklassige Kulinarik genießen.

Das Bayrischzell Familotel Oberbayern

In diesem Resort könnt ihr Familienzeit und persönliche Meilensteine perfekt verbinden. Während eure Kinder in bis zu 60 Stunden Betreuung pro Woche Abenteuer erleben oder im Teens-Club aktiv sind, dürft ihr euch Zeit für eure eigene Fitness oder Wellness nehmen. Am Fuße des Wendelsteins könnt ihr gemeinsam das Skigebiet Sudelfeld erkunden und euch dank des alkoholfreien All-Inclusive-Angebots um nichts kümmern müssen.

Das Seepark Wörthersee Resort

An der malerischen Lendlagune gelegen, dürft ihr eine Symbiose aus urbanem Flair und winterlicher Naturruhe genießen. Ihr könnt beim Winterwandern die Kärntner Luft einatmen oder eure Bahnen im Sportpool ziehen. Im Restaurant Laguna dürft ihr euch anschließend mit vitaler Energy-Küche verwöhnen lassen, um gestärkt und inspiriert in euren Tag zu starten.

NEU: Das Hopfgarten Aparthotel

Seit Dezember 2025 könnt ihr in diesem Haus maximale Unabhängigkeit erleben. Direkt an der Bergbahn Hohe Salve gelegen, dürft ihr in modernen Studios und Apartments wohnen und euren Tagesablauf völlig frei gestalten. Ihr könnt die Annehmlichkeiten eines Hotels wie Pool, Wellness und Frühstücksservice flexibel dazu buchen oder die Privatsphäre eurer eigenen vier Wände genießen. Auch eure Hunde dürfen euch hier begleiten, während für eure E-Fahrzeuge Ladestationen bereitstehen.

In den Pletzer Resorts könnt ihr einen Lebensstil entdecken, der euch auch nach der Abreise noch lange trägt. Ihr dürft ohne Leistungsdruck euren eigenen Rhythmus finden und mit einem spürbar verbesserten Körpergefühl nach Hause zurückkehren.