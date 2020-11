PlayStation Partner Awards 2020 werden am 3.12.2020 vergeben

Neben den The Game Awards 2020 werden im Dezember auch die PlayStation Partner Awards 2020 Japan Asia vergeben – der Verleihung könnt am 3.12.2020 ab 10am am offiziellen PlayStation Japan YouTube Kanal mit englischen Untertiteln folgen.

Seit dem Debüt 1994 gibt es dieses Event jährlich und dieses Mal – wer letztes Jahr ausgezeichnet wurde, könnt ihr euch hier anschauen. Gewinnen können all jenen, die im letzten Jahr Spiele auf die PlayStation Plattformen gebracht haben. Durchs Event führen Jon Kabira und Hatsune Matsushima.

PlayStation Awards 2020 werden in den folgenden Kategorien vergeben: