PixelJunk Eden 2 und Dreams of Another kommen für PC und PlayStation

Dreams of Another, wird am 10. Oktober für PS5, PS VR2 und PC veröffentlicht, zusammen mit den PC- und PlayStation-Versionen von PixelJunk Eden 2. Endlich, möchte man meinen!

Mehr PixelJunk für uns

Unter der Regie des Künstlers Tomohisa ‚Baiyon‘ Kuramitsu, der auch PixelJunk Eden 2 leitete, ist Dreams of Another ein Third-Person-Erkundungs-Action-Spiel, das um das philosophische Thema „keine Schöpfung ohne Zerstörung“ herum aufgebaut ist. „Anstatt Objekte durch Schießen zu zerstören – wie in traditionellen Schießspielen – materialisieren sich unsere Schüsse hier und erschaffen die Welt“, sagte Kuramitsu. „Diese unkonventionelle Mechanik bietet ein Gameplay-Erlebnis, das die Normen des Genres in Frage stellt und die Spielerschaft in eine ganz neue Dimension einlädt.“

Die Welt von Dreams of Another wird mit der Point-Cloud-Technologie hergestellt, die laut Q eine „etherische, impressionistische Traumlandschaft“ schafft. In einem abstrahierten Zustand, bestehend aus Wolken von Partikeln, reagiert die Umgebung auf eure Schüsse und verwandelt sich in Objekte, mit denen ihr interagieren könnt. Seit 2020 ist PixelJunk Eden 2 exklusiv für Nintendo Switch erhältlich. Ab sofort sind Vorbestellungen im PlayStation Store für ein Paket geöffnet, das beide Titel enthält, und es heißt ganz adrett Dreams of Another + PixelJunk Eden 2 Special Bundle.