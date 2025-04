PITAKA MagEZ Folio 2 Test: Vielseitiger und flexibler iPad-Begleiter

Es eignet sich für alle, die ihr iPad unterwegs nutzen und schützen möchten, aber genauso jene, die öfter zwischen verschiedenen Arbeitswinkeln wechseln müssen. Zudem gibt es die Möglichkeit, euer Tablet für den Mediengenuss oder Filmeschauen optimal zu positionieren. Damit nicht genug: Mit einem Gewicht von nur 240 Gramm für die 11-Zoll-Version (325 Gramm für die 12,9-Zoll-Variante) und einer Dicke von gerade einmal 2,3 Millimetern bleibt das iPad schlank und transportabel. Das verspricht auf dem Papier eine gelungene Kombination aus Schutz und Handlichkeit – schauen wir uns das Produkt im Detail an. Dazu packen wir das PITAKA MagEZ Folio 2 erst einmal aus – und verzeiht die ersten Gehversuche:

Auf den ersten Blick wirkt das PITAKA MagEZ Folio 2 wie eine klassische iPad-Hülle, doch schnell wird klar, dass hier mehr dahintersteckt. Diese faltbare Schutzhülle richtet sich an alle iPad-Nutzer, die ihr Tablet flexibel und in verschiedenen Positionen verwenden möchten, ohne auf Schutz verzichten zu müssen. Die breite Kompatibilität ist beeindruckend: Das Case funktioniert mit den neuesten iPad Air 2025 (M3) und iPad Pro 2024-Modellen, aber auch mit älteren Generationen wie dem iPad Pro 2022/2020/2018 und iPad Air 5. Damit deckt PITAKA einen großen Teil der im Umlauf befindlichen Apple-Tablets ab. Was diese Schutzhülle besonders macht, ist die Kombination aus Schutzfunktion und Flexibilität.

Das PITAKA MagEZ Folio 2 verspricht ein schlankes Design, flexible Aufstellwinkel und magnetischen Halt für euer iPad. Hält das Zubehör, was es verspricht?

Hallo, PITAKA MagEZ Folio 2

Beim Auspacken fällt sofort die hochwertige Verarbeitung des PITAKA MagEZ Folio 2 auf. Die Oberfläche besteht aus PU-Leder, das sich angenehm anfühlt und einen wertigen Eindruck vermittelt. Die Innenseite ist mit Mikrofaser ausgekleidet, was nicht nur edel aussieht, sondern auch das Display schont und säubert. Das Gesamtgewicht von 240 Gramm für die 11-Zoll-Version ist erstaunlich gering – damit ist das Produkt laut Herstellerangaben leichter als sage und schreibe 95 % aller iPad-Hüllen, die zusätzlich auch als Ständer verwendet werden können.

Die Installation des MagEZ Folio 2 könnte kaum einfacher sein: Dank der integrierten N42H-Magnete haftet das iPad sofort an der Hülle – kein umständliches Einklicken oder Einfädeln nötig. Diese magnetische Lösung macht es auch besonders einfach, das iPad bei Bedarf wieder aus der Hülle zu nehmen, was praktisch ist, wenn ihr zwischen verschiedenen Zubehörteilen wie dem Apple Magic Keyboard wechseln möchtet. Die Hülle sitzt fest, ohne dass das iPad verrutscht oder Gefahr läuft, herauszufallen – hier hat PITAKA nicht an der Magnetstärke gespart.

So gestaltet sich der Alltag

Nach einigen Tagen mit dem PITAKA MagEZ Folio 2 zeigen sich die praktischen Vorteile im täglichen Gebrauch. Der absolute Pluspunkt dieser Hülle ist neben der Schutzfunktion zweifelsohne die Vielseitigkeit durch die vier verschiedenen Aufstellwinkel. Mit 57 Grad eignet sich die erste Position ideal zum Videoschauen – hier steht das iPad stabil im Querformat und ermöglicht ein entspanntes Serienerlebnis. Der 62-Grad-Winkel hingegen ist perfekt zum Lesen von Nachrichten oder zum Browsen im Hochformat, während die 34-Grad-Position einen flacheren Winkel für Spiele oder zum Tippen bietet. Der vierte Winkel mit 53 Grad eignet sich hervorragend für kreative Arbeiten oder wenn ihr das iPad als zweiten Bildschirm nutzen wollt. Besonders praktisch: Der Wechsel zwischen Hoch- und Querformat geht mühelos von der Hand und das Folio bleibt dabei stabil.

Im Gegensatz zu manch anderen Hüllen, die nur ein oder zwei feste Positionen erlauben, bietet das MagEZ Folio 2 echte Flexibilität für verschiedene Nutzungsszenarien. Die Struktur aus laminierter Glasfaser sorgt dafür, dass die Hülle trotz ihrer geringen Dicke von 2,3 mm erstaunlich formstabil bleibt und nicht durchhängt. Eine clevere Lösung hat PITAKA auch für den Apple Pencil gefunden: Der magnetische Gurt an der Rückseite hält den Stift sicher am Platz – und wenn ihr ihn gerade nicht benötigt, könnt ihr den Halter einfach zusammenfalten und verstecken. So bleibt die Hülle schlank und ordentlich, der Pencil ist aber dennoch immer griffbereit. Die automatische Schlaf-/Aufwachfunktion funktioniert zuverlässig und spart Akku, sobald ihr die Hülle schließt oder öffnet. Ein bisschen Anlernzeit ist nötig, wie mein Unboxing zeigt, aber dann läuft’s!

Gedanken aus der Praxis

Bei der längeren Nutzung des PITAKA MagEZ Folio 2 fallen einige durchdachte Details ins Auge. Die Aussparungen für Kamera, Anschlüsse und Lautsprecher sind präzise gearbeitet und schränken die Funktionalität des iPads in keiner Weise ein. Die Kamera kann ungehindert verwendet werden, und auch das Laden via USB-C bleibt problemlos möglich. Besonders positiv sticht der Rundumschutz hervor. Anders als bei manchen anderen Folio-Cases ist hier nicht nur die Vorderseite, sondern auch die Rückseite des iPads vor Kratzern, Schrammen und kleineren Stößen geschützt. Das gibt ein beruhigendes Gefühl, wenn man sein teures Tablet in der Tasche transportiert.

Außerdem erhöht das in weiterer Folge dann auch den Wiederverkaufswert eures Tablets, wenn ihr daran denken wollt. Die starke magnetische Verbindung sorgt zudem dafür, dass das iPad nicht versehentlich aus der Hülle rutschen kann – hier besteht keine Gefahr des Herausfallens. Ein weiterer interessanter Aspekt ist die Möglichkeit, das Folio auch mit den PITAKA MagEZ Cases zu kombinieren. So könnt ihr zum Beispiel ein MagEZ Case 2 (zu unserem Test) oder MagEZ Case Pro am iPad lassen und dieses dann magnetisch mit dem Folio verbinden. Das erhöht die Flexibilität im Alltag, da ihr zwischen verschiedenen Schutzstufen wechseln könnt, ohne jedes Mal die komplette Hülle ab- und wieder aufsetzen zu müssen.

PITAKA MagEZ Folio 2: Die „Technik“

Wie bei jedem guten Zubehör steckt auch beim PITAKA MagEZ Folio 2 einiges an Technik hinter der schicken Oberfläche. Die Hülle besteht aus einer Kombination aus PU-Leder, Mikrofaser, PC (Polycarbonat), Magneten und Stoff. Das Gewicht von 240 Gramm für die 11-Zoll-Version (325 Gramm für die 12,9-Zoll-Variante) wird durch die Verwendung leichter Materialien erreicht, ohne dass die Stabilität darunter leidet. Das ist ein guter Kompromiss zwischen Robustheit und Handlichkeit. Die Stärke von nur 2,3 mm ist beeindruckend und wird durch den Einsatz laminierter Glasfasern ermöglicht, die trotz ihrer geringen Dicke ausreichend Stabilität bieten. Die eingebetteten N42H-Magnete sorgen für einen sicheren Halt des iPads – hier hat PITAKA nicht gespart und hochwertige Magnete verbaut, die auch bei häufigem An- und Abnehmen ihre Kraft behalten.

Ein technisches Detail, das nicht unerwähnt bleiben sollte, ist die automatische Schlaf-/Aufwachfunktion. Sie funktioniert über entsprechende Sensoren, die das Öffnen und Schließen der Hülle erkennen und das iPad entsprechend aktivieren oder in den Ruhezustand versetzen. Das spart nicht nur Akku, sondern erhöht auch den Komfort im Alltag – keine manuelle Aktivierung mehr nötig. Die vier verschiedenen Aufstellwinkel werden durch eine durchdachte Falttechnik ermöglicht. Anders als bei vielen anderen Folios, die nur ein oder zwei Positionen erlauben, hat PITAKA hier eine Lösung gefunden, die sowohl im Hoch- als auch im Querformat stabil steht und verschiedene Nutzungsszenarien abdeckt. Diese Vielseitigkeit ist ein echtes Alleinstellungsmerkmal des MagEZ Folio 2. Ein bisschen muss man sich an diese Möglichkeiten gewöhnen, aber dann macht es Spaß!