Close to You: Niedlicher Nintendo-Kurzfilm hat mit Pikmin zu tun

Nintendo hat enthüllt, dass sein mysteriöser Close to You-Animationsfilm auf Pikmin basiert. Derzeit ist das nur in der Today-App zu sehen!

Über Close To You

Diese Woche wurde ein animierter Kurzfilm über ein Baby gepostet, das einen Schnuller jagt, der im Schlafzimmer herumzuschwirren schien. Jetzt wurde eine zweite Version des Videos gepostet, die jetzt enthüllt, dass der Raum voller Pikmin ist, die weder das Baby noch ihre Eltern sehen können. Das Originalvideo zeigt ein Baby, das im Schlafzimmer mit seiner Mutter spielt, die dann den Raum verlässt, als sie jemanden an der Tür hört. Die Spielzeuge des Babys beginnen sich dann von selbst zu bewegen. Bausteine des Babys rollen über den Boden und bewegen sich, und dann kommt der Schnuller aus dem Mund des Babys und beginnt im Raum zu schweben. Das Baby jagt dann den Schnuller durch den Raum, während er herumfliegt, bewegt sich zu seinem Stuhl, dann zu seinem Bücherregal und landet schließlich auf dem Mobilbild seines Kinderbettes. Die Mutter kehrt dann ins Zimmer zurück und ist überrascht, dass ihr Baby ihre ersten Schritte macht, also umarmt sie es ganz fest. Sehr herzig!

Die neue Version des Videos, die zum Zeitpunkt des Schreibens nur auf der Nintendo Today-App zu sehen ist und noch nicht in den sozialen Medien veröffentlicht wurde, zeigt genau die gleiche Reihenfolge erneut, aber dieses Mal wurden Pikmin hinzugefügt, was zeigt, dass es die Pikmin sind, die die Spielzeuge des Babys und ihren Schnuller bewegt haben. Als die Mutter das Baby am Ende des Videos umarmt, blühen alle Blumen der Pikmin. Laut dem Handyspiel Pikmin Bloom kann Pikmin von Menschen nicht gesehen werden, was erklärt, warum sie auf dem Telefon erscheinen, aber nicht vor uns. Es ist immer noch nicht klar, ob das Video für ein bevorstehendes Pikmin-Spiel, einen Film oder eine Zeichentrickserie wirbt oder ob es sich einfach um eine einmalige Animation handelt, die nicht dazu gedacht ist, etwas zu fördern. Allerdings muss man dazu sagen, dass auch die kleinen Naturgeister schon demnächst ihr 25. Jubiläum feiern, vielleicht gibt es dazu ja demnächst mal eine Ankündigung…