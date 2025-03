Picross S Doraemon & F Characters Edition kommt für Nintendo Switch

Das neueste Spiel der Picross-Serie kommt später in diesem Monat auf Nintendo Switch und ist eine Crossover-Edition.

Zu Picross S Doraemon & F Characters Edition

Picross S Doraemon & F Characters Edition basiert auf der Arbeit von Hiroshi Fujimoto, besser bekannt unter seinem Pseudonym Fujiko F Fujio. Der mit Abstand bemerkenswerteste von Fujimotos Charakteren ist Doraemon, die Roboterkatze, die seit 1969 in Manga, Anime und Videospielen auftritt. Das Spiel, das am 26. März veröffentlicht wird, kostet 10,99 Euro und bietet insgesamt 200 Rätsel, die die Modi Picross, Mega Picross, Color Picross und Clip Picross umfassen, die regelmäßig in der Picross S-Serie zu finden sind. Eine kostenlose Demo für das Spiel ist jetzt im Nintendo Switch eShop verfügbar, die es allen ermöglicht, es auszuprobieren, wenn sie noch nie ein Picross-Spiel gespielt haben.

Picross-Puzzles, auch bekannt als Nonogramme, präsentieren euch ein Raster mit Zahlen an den Rändern. Durch die Verwendung dieser Hinweise müsst ihr simple Logik anwenden, um herauszufinden, welche Quadrate auf dem Raster eingefärbt und welche leer bleiben sollen. Wenn alle Quadrate korrekt eingefärbt sind, wird ein Bild angezeigt. Zu den vergangenen Picross-Crossover-Titeln früherer Systeme gehörten Pokémon Picross, Sanrio-Charaktere Picross, Pictlogica Final Fantasy und My Nintendo Picross: The Legend of Zelda: Twilight Princess, die alle auf 3DS veröffentlicht wurden. Anfang dieser Woche hat Nintendo den Game Boy-Titel Mario’s Picross zu seiner Switch Online-Bibliothek mit Retro-Spielen hinzugefügt.