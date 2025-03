Donkey Kong und Mario’s Picross kommen auf die Nintendo Switch

Nintendo hat zwei weitere Game Boy-Spiele zu seiner Switch Online-Retro-Bibliothek hinzugefügt. Donkey Kong und Mario’s Picross sind nun da!

Über Donkey und Picross

Sowohl Donkey Kong als auch Mario’s Picross wurden beide der Game Boy-App hinzugefügt, um den heutigen Mario Day am 10. März (MAR10) zu feiern. Donkey Kong, manchmal auch als Donkey Kong ’94 bezeichnet, wird von einigen als eines der besten Spiele auf dem Game Boy angesehen. Das Spiel scheint zunächst ein reines Remake des Arcade-Spiels von 1981 zu sein, wobei die ersten vier Stufen die des Münz-Op-Originals nachbilden. Als die Spieler die vierte Stufe beenden und Donkey Kong besiegen, steht er jedoch wieder auf, entführt Pauline und rennt durch eine Tür. Dann stellt sich heraus, dass das Spiel eigentlich ein großer Puzzle-Plattformer ist, der aus 101 Levels besteht, die sich über neun Welten erstrecken und im Wesentlichen als Vorläufer der Mario vs. Donkey Kong-Serie fungiert.

Mario’s Picross war das erste Spiel in der Picross-Spieleserie des Entwicklers Jupiter für Nintendo. Wie jedes Spiel der Serie präsentiert es euch ein Raster, das ihr ausmalen müsst. Durch die Verwendung der numerischen Hinweise in den Zeilen und Spalten der Raster wendet ihr simple Logik an, um herauszufinden, welche Quadrate ausgefüllt und welche leer gelassen werden sollen. Wenn ihr es richtig macht, zeigen die ausgefüllten Quadrate ein Bild! Die Ergänzungen von Donkey Kong und Mario’s Picross bringen die Gesamtzahl der Game Boy- und Game Boy Color-Spiele auf Switch Online auf bis zu 35 Titel im Westen.

Weitere Game Boy-Titel auf dem Dienst umfassen Super Mario Land und seine Fortsetzung, The Legend of Zelda: Link’s Awakening DX, Tetris, alle fünf Mega Man-Spiele, alle drei Donkey Kong Land-Spiele, Metroid II und The Legend of Zelda: Oracle of Ages / Seasons. Die NES-, SNES-, Game Boy- und Game Boy Color-Spiele sind als Teil des Standard-Switch Online-Abonnements erhältlich, das 19,99 Euro für eine 12-monatige Einzelmitgliedschaft kostet. Wir können auch Zugang zu weiteren Bibliotheken erhalten, die Game Boy Advance-, Mega Drive / Genesis- und Nintendo 64-Spiele enthalten, indem wir auf das Switch Online + Expansion Pack-Abonnement upgraden, das 39,99 Euro im Jahr kostet.