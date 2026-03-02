Philips Evnia 6000 27M2N6501L QD OLED Gaming Monitor Test: Nahezu perfekter Bildschirm

Rein nach dem Datenblatt kann man das auch durchaus glauben! Die offizielle Produktseite findet sich unter www.philips.de/c-p/27M2N6501L_00 , wo ihr die detaillierten Spezifikationen abrufen könnt. Der Stolz von Philips: eine innovative Graphen-Abschirmung gegen Einbrennen, KI-gestütztes Ambiglow für Raumintegration und Funktionen wie Smart Crosshair sowie Shadow Boost für Wettbewerbsvorteile. Legen wir los, packen wir das Gerät erst mal aus!

Er kombiniert Quantendot-OLED-Technologie mit 240-Hz-Bildwiederholungsrate und einer 1440p-Auflösung. Philips bewirbt sein Flaggschiff als die Antwort auf Gamer, die absolutes Tempo bei gleichzeitig bester Bildqualität suchen. Das ist ein kühner Anspruch, dem wir auf den Grund gehen werden. Mit 2.560 x 1.440 Pixeln QHD-Auflösung und dem bahnbrechenden QD-OLED-Panel verspricht der Hersteller ein immersives Spielerlebnis ohne Kompromisse.

Auspacken und erste Eindrücke

Ein Monitor dieses Kalibers kommt nicht in einer zierlichen Schachtel an. Stattdessen beeindruckt die Verpackung durch durchdachte Polsterung und eine Schutzfolie, die den 27-Zöller zuverlässig vor Transportschäden bewahrt. Beim Auspacken fällt sofort die Verarbeitungsqualität auf. Das weiße Kunststoffgehäuse mit minimalistischem Rand wirkt präzise und hochwertig verarbeitet. Die Kabelorganisation verläuft hinter dem Monitor durch vorgesehene Führungen, was für ein aufgeräumtes Setup sorgt. Im Lieferumfang befinden sich ein HDMI-Kabel, ein DP-Kabel sowie alles, was ihr dafür benötigt. Der Aufbau verläuft absolut unkompliziert, der mitgelieferte Standfuß verschraubt sich in wenigen Sekunden, und die ergonomische Höhenverstellung ermöglicht es, die Bildschirmoberkante exakt auf Augenhöhe zu positionieren.

Das erste Einschalten offenbart sofort, warum jeder OLED-Monitor so gefragt ist: Die Schwarztöne sind nicht nur tiefschwarz, sondern absolut perfekt. Das liegt an der OLED-Technologie, jeder einzelne Bildpunkt erzeugt sein eigenes Licht und kann daher vollständig abgeschaltet werden. Dies führt zu einem sagenhaften Kontrastverhältnis von rechnerisch unendlich zu eins, was in der Praxis bedeutet, dass die dunkelsten Szenen unfassbar atmosphärisch wirken. Besonders bei Spielen wie Elden Ring oder Alan Wake 2 offenbaren sich sofort die Stärken dieses Panels – Schattenbereiche zeigen Details, die auf anderen Monitoren komplett verloren wären. Die Kalibrierung aus dem Werk wirkt bereits sehr solide, eine Nachjustieren in irgendeiner Art ist für normale Nutzer nicht notwendig. Das ist schon sehr gut gelungen, Hut ab!

Der Philips Evnia 6000 im Alltag

Der praktische Alltag offenbart schnell die Stärken eines 27-Zoll-QHD-Monitors mit 240 Hz. In kompetitiven First-Person-Shootern wie Valorant oder Overwatch zeigen sich die hohen Frame-Rates (natürlich, wenn eure Grafikkarte das auch hinbekommt) sofort als unglaublicher Vorteil. Die Bewegungen der Maus wirken unmittelbar, das altbekannte „Tearing“ (Bildrisse) gehört der Vergangenheit an, dank AMD FreeSync Premium mit Low Framerate Compensation wird das Erlebnis flüssig selbst bei schwankenden Frame-Raten. Aber nicht nur bei Spielen, auch beim alltäglichen Arbeiten, Herumsurfen und schlichtem Scrollen macht sich die OLED-Qualität mitsamt der hohen Bildwiederholrate äußerst bemerkbar. Ob ihr nun mit 120, 144 oder den vollen 240 Hz unterwegs seid, bleibt da schon fast egal: Der Philips Evnia 6000 beherrscht sein Handwerk und liefert jederzeit ein geschmeidiges Bild.

Die Highlights dieses Monitors lassen sich kaum zählen, doch einige stechen besonders hervor. Das innovative KI-gestützte Ambiglow leuchtet die Rückseite des Monitors je nach Spielgeschehen farblich aus und wirft diese Farben indirekt auf die Wand hinter dem Setup. Dieses Feature ist von den Philips Ambilight-Fernsehern bereits bekannt, zwar sind Govee TV-Strips reaktiver, aber Stimmung macht er, der Monitor! Das Smart Crosshair verändert seine Farbe automatisch, um optimal vom Hintergrund abzustechen – besonders in schnellen Shootern ein praktisches Hilfsmittel. Der Shadow Boost bringt versteckte Details in dunklen Bereichen zum Vorschein, ohne dabei helle Bereiche zu überbelichten. Die Farbtreue ist überragend: 10-Bit-Farbtiefe und DCI-P3-Farbraum von 99 Prozent ermöglichen es, dass professionelle Inhaltsersteller hier ihre Arbeit erledigen können.

27M2N6501L: Das fiel auf

Der Monitor verfügt über ein ausgefeiltes integriertes Audio-System mit zwei 5-Watt-Lautsprechern, die überraschend gute Qualität liefern, nicht dröhnend, sondern ausbalanciert. Das ist bei Monitoren normalerweise eine Rarität. Sein MultiView-Feature ermöglicht es, zwei aktive Geräte gleichzeitig anzuschließen und umzuschalten, was ideal für alle ist, die Konsole und PC gleichzeitig in Betrieb haben möchten.

Gesteuert wird der Philips Evnia 6000 durch einen Multifunktions-Joystick auf der Rückseite. Durch Drücken könnt ihr den Monitor in und aus dem Standby-Modus versetzen, rasch zwischen den Quellen wechseln, aber auch alle Einstellungen vornehmen. Hier könnt ihr dann die vorhin erwähnten Features wie Ambiglow, Smart Crosshair, Shadow Boost und mehr aktivieren und feintunen. Dieser Monitor hält, was Philips verspricht!

Die technischen Daten

Das QD-OLED-Panel bietet eine Auflösung von 2.560 x 1.440 Pixeln bei einer Diagonale von 68,58 Zentimetern (27 Zoll). Die Pixeldichte von 110 ppi ist absolut ausreichend, der Text bleibt knackig scharf. Die Bildwiederholungsrate von 240 Hz ist das Flaggschiff: Nur wenige Monitore und Grafikkarten schaffen diese Frequenz. Seine Reaktionszeit liegt bei 0,03 ms, ein Weltklasse-Wert. Die Helligkeit reicht bis 400 Nits, was nur in den am hellsten ausgeleuchteten Räumen an Grenzen stößt.

HDR wird vollständig unterstützt mit vollständiger Unterstützung des DCI-P3-Farbraums. Die Anschlussmöglichkeiten sind üppig: ein DisplayPort 1.4, zwei HDMI 2.1, ein USB mit Power Delivery (65 Watt), USB 3.0-Hub-Funktionalität und 3,5-mm-Audioausgang. Die ergonomischen Einstellungen umfassen Höhenverstellung (13 Zentimeter), Neigung (-5 bis 20 Grad), Schwenk (-30 bis 30 Grad) und Rotation (0 bis 90 Grad). Der Monitor wiegt 4,2 Kilogramm ohne Standfuß, mit Standfuß etwa sechs Kilogramm.