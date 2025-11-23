PGA Tour 2K25 (Switch 2) erscheint am 6. Februar 2026

2Ks PGA Tour 2K25 kommt nächstes Jahr offiziell auf Nintendo Switch 2. Es wird das vollständige Game, ohne jeden Abstrich!

Über PGA Tour 2K25

PGA Tour 2K25, das am 6. Februar 2026 veröffentlicht wird, beinhaltet bei der Switch 2-Version die vollständige Suite von Spielmodi, Kursen und Anpassungen der Konsolen- und PC-Version, die Anfang dieses Jahres veröffentlicht wurde. Dazu gehören der MyCareer-Modus, plattformübergreifende Online-Gesellschaften, Course Designer und die Möglichkeit, Offline-Modi unterwegs zu spielen, sowie Online-Modi mit einer Internetverbindung. Der sechsmalige PGA Tour-Sieger Homa, der sein Seriendebüt gab, wird neben dem 2K-gesponserten Athleten Matt Fitzpatrick und Tiger Woods bei der Standard Edition und der Deluxe Edition ein Cover-Star sein. Woods wird auch in der Legend Edition vorgestellt. Das Spiel wird 29 lizenzierte Kurse enthalten, weitere werden als kostenloser DLC nach dem Start veröffentlicht, sowie ein verbessertes Course Designer-Tool. Der Topgolf-Modus und der Clubhouse-Pass kehren auch zurück, wobei letzterer eine kostenlose Stufe und eine bezahlte Stufe (9,99 im Monat) mitbringt.