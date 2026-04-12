Petit Planet: Neue Closed Beta ab 21. April

Es ist schon eine ganze Weile her, dass wir etwas über Petit Planet gehört haben, das kommende Spiel vom Genshin Impact- und Honkai: Star Rail-Entwickler HoYoverse.

Mehr zu Petit Planet

Nach den meisten Berichten zufolge ist Petit Planet die eigene Sicht von Animal Crossing, wenn auch mit ein paar interessanten Ideen. Der jüngste Test des Spiels fand im November statt, aber der nächste große Test ist nicht weit entfernt. HoYoverse gab bekannt, dass der Stardrift-Test von Petit Planet für den 21. April geplant ist. Dieser neueste Build wird für PC, Android und iOS verfügbar sein. Die Beta wird neue Nachbarn, eine aktualisierte Sternenreise und mehr beinhalten, die wir auf dem Galaktischen Basar tun können. Da die Interaktion mit Nachbarn ein Kernteil dieses Lebenssimulations-Rollenspiels ist, ist die Bestätigung, dass in diesem Test neue Gesichter verfügbar sein werden, eine große Neuigkeit.

Auch klar für so ein Game: Jeder Nachbar in Petit Planet ist ein Charakter mit seiner eigenen Persönlichkeit und Lebensgeschichte. Die Sternenreise enthält jetzt auch eine Karte, mit der wir zu anderen Inseln reisen können. Es ist halt eine geschlossene Beta, und wir werden weiterhin ermutigt, uns auf der offiziellen Website anzumelden, aber uns ist der Zugang nicht garantiert. HoYoverse sagte, dass nur ein Teil der Spieler, die sich anmelden, zur bevorstehenden Beta eingeladen wird. Petit Planet bleibt nach wie vor ohne Erscheinungsdatum. Wenn nichts anderes, wird es interessant sein, die Fortschritte zu sehen, die das Spiel seit der Beta vom letzten November gemacht hat.