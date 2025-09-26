Petit Planet ist Animal Crossing mit einem Schuss Genshin Impact

Das nächste Spiel von Genshin Impact-Entwickler HoYoverse ist Petit Planet, eine „kosmische Lebenssimulation“, die ganz nach Animal Crossing kommt.

Über Petit Planet

Allerdings passiert dies mit einem großen Unterschied: Anstatt eine Stadt oder einem Dörfchen bekommt ihr einen ganzen Planeten, den ihr in einer Galaxie von Freunden anpassen dürft. Also ein nächstes LittleBigPlanet auch noch?! Petit Planet bietet euch ein süßes und gemütliches Leben, ganz anders als die Action-RPGs zuvor. Klar, Genshin Impact hat sich in der Vergangenheit mit dem Bauen, dem Handwerk, der Fischerei, dem Bergbau und ähnlichen Elementen beschäftigt, aber nur auf kleinere oder optionale Weise. Beim neuen Spiel wird dies jedoch die Hauptsache werden, wie Hoyo in einer Pressemitteilung erklärt. „Als Lebenssimulation entfaltet Petit Planet den Alltag mit verschiedenen freudigen und dennoch entspannenden Aktivitäten – Pflanzen, Angeln, Strandkämmen, Bergbau, Kochen und Basteln“, sagt das Unternehmen. Doch das ist nicht genug, denn natürlich dürfen alle Kreativen so richtig tätig werden.

„Jenseits der täglichen Aktivitäten bietet das Spiel maßgeschneiderte Optionen, um die Kreativität zu fördern – Charaktere mit Lieblingsoutfits zu stilisieren, Innenräume zu gestalten, Außenbereiche mit Themenmöbeln zu arrangieren, und mit Luca können sogar der Himmel, die Wiesen und die Strände in neue Formen verwandelt werden.“ Luca ist die „Vitalität deines Planeten“ und scheint die kosmische Seite eures kosmischen Lebens zu treiben. Wo Animal Crossing euch eine schöne Stadt zum Dekorieren bietet, geht es bei Petit Planet darum, ganze Planetenkörper anzupassen und eine Galaxie mit niedlichen tierähnlichen „Nachbarn“ zu teilen, die eigene Planeten haben. „Diese Begleiter können eingeladen werden, sich niederzulassen, und Freundschaften können durch herzliche Gespräche, durchdachten Austausch von Geschenken und einzigartige Interaktionen wachsen, die jede Bindung ausmachen“, sagt Hoyo.