Persona 4 Golden Test auf der Playstation 4

Publisher ATLUS expandiert erneut! Nach der Veröffentlichung des beliebten JRPGs Persona 5 Royal gegen Endes des letzten Jahres auf der Nintendo Switch, kommt nur ein weiteres Top-Tier-Game aus gleichem Hause für die aktuellen Konsolen auf den Markt. Konkret wurde am 19. Januar 2023 der vierte Eintrag der Shin Megami Tensei-Spinoff-Reihe unter anderem für die Playstation, Xbox und Nintendo Switch veröffentlicht. Der Titel war initial nur für die Playstation Vita entwickelt worden. Zuletzt portierten die Entwickler das Spiel auch auf den PC. Ob dieser Port gelungen ist, könnt ihr in meinem Test von damals nachlesen.

Einmal ganz unter uns: Persona 4 in seiner Directors Cut Fassung war bereits auf dem PC ein wahrlich gelungenes Game. All diese Punkte konnten nun auch auf die aktuellen Konsolen übertragen werden. Davon war aber auch auszugehen. Es wäre wohl eine Enttäuschung gewesen, hätte man bei ATLUS eine abgespeckte Version herausgebracht, nur um nochmal schnell den Geldhahn aufzudrehen. Kleiner Spoiler: eventuell wird dies noch einmal beim Review zu Persona 3 Portable relevant. Aber ich schweife ab…

Detektivarbeit zur Geisterstunde

Im Kern ist Persona 4 Golden eine gelungene Kreuzung aus Alltagssimulation, Dating Sim, Detektivspiel, Dungeon-Crawler und klassischem japanischem Rollenspiel mit rundenbasierten Kämpfen und dem bekannten Schere-Stein-Papier-Prinzip. Wie auch den anderen Teilen davor sowie danach gelingt es auch diesem Ableger perfekt, dieser Puzzleteile miteinander zu verknüpfen. Unser Protagonist kommt als Großstadtkind aufs Land und dort bei seinem Onkel unter, um ein ganzes Jahr bei diesem zu leben und natürlich auch die Schule des kleinen Ortes zu besuchen. Schnell finden wir in dieser auch ein paar gleichgesinnte Seelen. Yosuke und Chie – unsere ersten Party-Member – platzen mehr oder weniger innerhalb der ersten Stunde bei der Tür rein und wachsen uns mit ihrer Over-the-Top-Attitüde in kürzester Zeit ans Herz.

Die entspannte Atmosphäre in der Kleinstadt wird jedoch rasch getrübt: ein paar Mordfälle – in denen auch die beste Freundin von Chie verwickelt ist – halten den kleinen Ort auf Trab. Unsere Truppe beschließt, der Sache auf den Grund zu gehen. Und siehe da! Dach ein paar Hinweisen finden wir auch bereits unsere erste, heiße Spur: den sogenannten Midnight-Channel. Hierbei handelt es sich um einen Fernseh-Kanal, welcher durch sämtliche TV-Geräte per Berührung des Screens betreten werden kann. In diesem hausen die verschiedensten grausigsten Monster und Dämonen. Auch die Mordopfer sollen vor ihrem Ableben an diesem Ort gewesen sein. Jetzt liegt es an uns, den Midnight-Channel zu erkunden, die Monster zu bekämpfen, Chies Freunding aus der Burg innerhalb des Fernsehers zu retten und den Fall zu lösen.

Gameplay-Loop

Und das ganze natürlich während wir ganz regulär auch zur Schule gehen, einen Nebenjob annehmen, im Theater- oder Fußballclub mitwirken, angeln gehen, uns der Burger-Challenge stellen um unseren Mut zu steigern oder einen Kinofilm ansehen. Oh, und vergesst mir bitte nicht, auch für die Zwischenprüfungen zu lernen. Persona 4 Golden gibt mir nicht nur gleich von Beginn einige Möglichkeiten an die Hand, was ich denn nun mit meiner Freizeit nach der Schule machen will. Das Game schafft es auch, diese Optionen allesamt interessant zu gestalten. Jede Entscheidung ist von Wert.

Ich könnte direkt nach dem Unterricht in den Fernseher eintauchen und meine Nachforschungen im Dungeon fortsetzen. Oder ich könnte Zeit mit Yosuke verbringen um unsere Bindung zu stärken. Eine stärkere Bindung bringt wiederum Boni im Kampf mit den Dämonen im Channel. Oder ich verbringe Zeit im Job und Falte Kraniche um meine Attribute zu steigern. Dies bring mir wiederum weitere Vorteile im Alltag und noch dazu Geld für die Kriegskasse. Ich werde also vor kniffligen Entscheidungen gestellt, und das jeden Tag.

Dungeons aus dem Bausatz

Golden ist ein großartiges JRPG, welches auch im Jahr 2023 noch locker mit aktuellen Releases des gleichen Genres mithalten kann – vielleicht nicht mehr ganz optisch oder was die Technik betrifft. Dafür jedoch allemal in punkto Gameplay und Style. Vom Thron als bestes Persona kann der vierte Teil Persona 5 Royal auch in meinem insgesamt dritten Anlauf dennoch nicht verdrängen. Das liegt einfach daran, dass im bislang letzten Teil der Reihe von den Entwicklern noch einmal um eine ganze Ecke mehr von Hand gecraftet wurde.

Am augenscheinlichsten wird das natürlich in den Dungeons. In P5R sind diese von A bis Z individuell gestaltet, jeder Raum und jedes Hindernis wurde von einem ATLUS-Mitarbeiter explizit dort platziert. Die Hintergrundgeschichte der Labyrinthe spiegelt auch die Psyche ihrer Bewohner. In Persona 4 Golden haben wir zwar unterschiedliche Dungeons wie zu Beginn die Burg. Allerdings sind fast sämtliche Level im Inneren – bis auf wenige Ausnahmen – zufallsgeneriert. Das stört prinzipiell nicht wirklich, trennt aber unter dem Strich dann doch die Spreu vom Weizen wenn wir den direkten Vergleich zum Nachfolger antreten.