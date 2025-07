Perfect Dark ist nicht mehr: Spiel wurde abgesagt

Das neue Perfect Dark-Spiel von Xbox Game Studios – das Debüt des internen Studios The Initiative – wurde abgesagt.

Auf Wiedersehen, Perfect Dark

Matt Booty, Leiter von Xbox Game Studios, bestätigte die Absage des Spiels und die Schließung von The Initiative. Diese Notiz bestätigt auch die Absage von Rare’s Everwild. Beide Spiele wurden zusammen mit Massenentlassungen in der Gaming-Abteilung von Microsoft abgesagt. „Wir haben die Entscheidung getroffen, mehrere, auch unangekündigte Projekte in unserem Portfolio zu beenden“, sagte Booty. „Als Teil davon schließen wir eines unserer Studios, The Initiative. Diese Entscheidungen, zusammen mit Änderungen in unseren Teams, spiegeln eine umfassendere Anstrengung wider, die Prioritäten anzupassen und Ressourcen darauf zu konzentrieren, unsere Teams für mehr Erfolg in der aktuellen Situation einzurichten. Wir haben diese Entscheidungen nicht leichtfertig getroffen, da jedes Projekt und Team jahrelange Anstrengung, Vorstellungskraft und Engagement darstellt.“

Der Neustart von Rare’s Perfect Dark-Franchise wurde bei den Game Awards 2020 enthüllt, zwei Jahre nachdem Microsoft The Initiative gegründet hatte. Das in Santa Monica, Kalifornien, ansässige Studio unter der Leitung von Darrell Gallagher, dem ehemaligen Studioleiter bei Crystal Dynamics. Xbox Game Studios enthüllte das neue Perfect Dark während einer Vorführung des Spiels 2024, das sich auf ökologische Sci-Fi-Themen konzentrieren soll. Letztes Jahr sagte Booty, dass der Titel sich auf „einen Krieg in der nahen Zukunft um fortschrittliche Technologie konzentrieren würde, der das Leben von Millionen bedroht“. Als Heldin Joanna Dark würden die Spielenden Stealth, Parkour, High-Tech-Spielereien und gute altmodische Schusswaffen einsetzen, um globale Katastrophen abzuwehren. Das Spiel hätte Elemente von Ego-Shootern, immersiven Sims und Stealth-Action enthalten sollen.