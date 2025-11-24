Palworld: Home Sweet Home erscheint am 17. Dezember 2025

Pocketpair wird am 17. Dezember das Home Sweet Home-Update für das Open-World-Survival-Crafting-Spiel Palworld veröffentlichen.

Mehr zu Palworld: Home Sweet Home

Wie der Name des Updates schon sagt, werden hier neue Funktionen hinzugefügt, die es noch einfacher machen, unsere Basis in ein gemütliches, personalisiertes Zuhause zu verwandeln. Mit der neuen Farbanpassungsoption können wir Baumaterialien neu einfärben, um sie an unseren eigenen persönlichen Stil anzupassen. Mit zusätzlichen kreativen Elementen, die hinzugefügt werden, können wir Grundlagen erstellen, die detaillierter und voller Persönlichkeit sind als je zuvor. Das Ende des Trailers enthält einen Teaser, der ankündigte, dass Palworld schon im Jahr 2026 von Early Access zu seiner vollständigen Veröffentlichung „Version 1.0“ übergehen wird.

„Mit Ver.1.0 werden wir die Erfahrung auf der Grundlage all des Feedbacks verfeinern, das wir während des Early Access erhalten haben, um ein noch ausgefeilteres und vollständigeres Spiel zu liefern. Wir danken Ihnen allen für Ihre anhaltende Unterstützung von Palworld und hoffen, dass Sie sich weiterhin auf das freuen, was als nächstes kommt.“ Palworld ist jetzt im Early Access für PlayStation 5, Xbox Series, Xbox One und PC über Steam und Microsoft Store erhältlich. Es ist auch über Game Pass verfügbar. Ein vollständiger Start ist wie gesagt für 2026 geplant. Wer mehr sehen will, hat hier einen neuen Trailer zu sehen: