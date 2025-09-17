Palworld erscheint in Version 1.0 im nächsten Jahr: Ob das noch was wird?

Palworld wird den Early Access nächstes Jahr verlassen, da ein großes Update für seine Version 1.0 geplant ist, dies hat Entwicklerstudio Pocketpair angekündigt.

Über Palworld 1.0

In einem Video, das auf dem offiziellen YouTube-Kanal des Spiels veröffentlicht wurde, erklärte Kommunikationsdirektor und Verlagsmanager John ‚Bucky‘ Buckley, dass Inhalts-Updates zum Spiel „eher dezent“ sein werden, da Pocketpair seinen Fokus auf die Behebung von „Macken und groben Dingen“ vor der offiziellen „richtigen“ Veröffentlichung des Spiels verlagert. „Seit der Veröffentlichung von Palworld haben wir fünf große Updates ausgeliefert, von denen jedes neue Mechaniken hinzufügt und das Spiel auf verschiedene Weise verbessert“, erklärte Buckley und zitierte die Hinzufügung von Überfällen in Version 0.2, die neue Sakurajima-Insel in 0.3, Feybreak in 0.4, Crossplay in 0.5 und die Zusammenarbeit mit Terraria in 0.6. „Jetzt haben wir einen Scheideweg erreicht und müssen entscheiden, was als nächstes kommt. Während wir viele Ideen haben, wohin wir Palworld bringen wollen, müssen wir auch anfangen, über Palworld 1.0 nachzudenken. Neben dem Hinzufügen neuer Inhalte muss noch viel aufgeräumt werden, bevor Palworld den Early Access verlassen kann.

„Es ist kein Geheimnis, dass Palworld viele Macken und Jank hat, und wir wollen uns die Zeit nehmen, diese richtig anzusprechen, bevor wir das Spiel veröffentlichen. In diesem Sinne planen wir, dieses Jahr mit dem Aufräumen zu beginnen. Unser Ziel ist es, Palworld nächstes Jahr, im Jahr 2026, endgültig zu veröffentlichen, und wir glauben, dass es letztendlich zu einem besseren Spiel führen wird, uns jetzt die Zeit zu nehmen, um diese Probleme zu beheben.“ Buckley erklärte, dass das Winter-Update des Spiels – obwohl es immer noch „ein paar Überraschungen“ enthalten wird – aufgrund des Fokus auf die Behebung von Fehlern nicht so groß sein wird wie das Feybreak-Update. „Die Entwicklung von Palworld wird nicht zurückgehalten“, betonte er. „Genats Gegenteil. Palworld 1.0 wird ein wichtiger Meilenstein für uns sein und wir haben eine wirklich riesige Menge an Inhalten für das 1.0-Update geplant. Anstatt es zu überstürzen, glauben wir, dass die Grundsteinlegung jetzt zu einem besseren Spiel führen wird.“ Das ist löblich und die Fans werden das sicherlich gutheißen. Was sagt ihr dazu?