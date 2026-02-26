Paddington X Lush im Test: Herrliches Wohlfühlen

Wir durften alle Produkte der Paddington X Lush-Kollektion ausprobieren. Was erwartet euch mit den Wohlfühlprodukten?

Über Paddington X Lush

Diese Partnerschaft zelebriert die gemeinsamen Werte, die beiden Marken zugrunde liegen: Mitgefühl und die Überzeugung, dass kleine Gesten der Freundlichkeit den Alltag verändern können. Die Produktreihe greift die klassischen Bilder von Paddington auf, von seinem leuchtend blauen Dufflecoat bis zu seinen berühmten Marmeladen-Sandwiches, die durch die verspielten Produktinnovationen von Lush neu interpretiert wurden. Mit ihrer starken generationsübergreifenden Anziehungskraft ist die Partnerschaft ideal für Familien, um gemeinsam Neues zu entdecken und zu genießen. „Paddington und Lush passen perfekt zusammen, weil sie dieselben Werte teilen: Freundlichkeit, Neugier und eine fröhliche Verspieltheit. Paddingtons Welt ist voller Geborgenheit, Wärme und sanften Abenteuern – genau diese Gefühle möchten wir in jedes Bad, jede Dusche und jedes Selbstpflege-Ritual bringen.“

Das sagte Kalem Brinkworth, Concepts and Collaborations Manager. Lush ist am besten bekannt für seine ikonischen handgepressten Badebomben und produziert jedes Jahr über 31 Millionen frische Badebomben in seinen Manufakturen. „Paddington und Lush glauben beide an Freundlichkeit, Fürsorge und daran, Freude in den alltäglichen Momenten zu finden, was diese Zusammenarbeit zu einer natürlichen Verbindung macht“, sagt Sissel Henno, Leiterin des Bereichs Global Sales, Licensing & Retail bei STUDIOCANAL Kids & Family Ltd. „Die Kombination aus Paddingtons sanftmütigem Wesen und Lushs durchdachter Herangehensweise an Inhaltsstoffe und Kreativität hat zu etwas Verspieltem, Herzerwärmendem und Charmantem geführt.“ Wir durften daher gleich vier Produkte der Kollektion testen, und das ist unser jeweiliges Fazit dazu!

Die Produkte der Kollektion

Ein seltener Bär ist den ganzen Weg aus Peru hierher gereist! Entspann dich bei seinem Besuch im Badewasser, das wie Marmelade glitzert.

Tatsächlich: Es ist schwer zu beschreiben, welche Textur und welche Optik euer Badewasser bekommt. Während die Badebombe im Wasser nicht ganz an die täuschende Echtheit der Marmalade Body Wash (siehe weiter unten) heranreicht, kann sie dafür mit ganz eigenen Vorzügen aufwarten. Sie löst sich geradezu in ein Marmeladenparadies auf, zwischen Blau, Gelb, Rot und Grün habt ihr dann einen angenehmen, cremigen Wirbel nach dem anderen in eurem Badewasser. Geradezu himmlisch!

Kluge Bären haben immer ein Marmeladenbrot für Notfälle dabei. Noch klügere Bären haben eins im Badezimmer für zitronige Bubbles!

Wer auf Töne zwischen Orange und Gold steht, gleichzeitig Zitronengeruch liebt und in ein Schaumbad eintauchen möchte, hat mit dem Marmalade Sandwich die allerbesten Chancen auf ein erfüllendes Bad. Der kultige Duft Honey I Washed The Kids wird durch Lushs Duft Marmalade Jelly mit einer spritzigen Orangennote ergänzt, die für eine zitrusartige Süße sorgt. Dementsprechend bleibt dieser Duft dann auch länger an euch haften, was vor allem im Frühling eine angenehme Note für den Alltag darstellt.

Marmalade, Body Wash

ab 13,- Euro (100 g)

Es sieht aus wie Marmelade … Und duftet wie Marmelade … Aber lass dich nicht täuschen, diese Zitruskonfitüre ist zum Waschen da, nicht zum Essen!

Beim ersten Öffnen waren wir tatsächlich schon versucht, das Streichmesser zu zücken und ein Brot damit zu streichen. Wie Konfitüre aussehend und auch von der Haptik her ähnlich könnt ihr euch damit einreiben, um anschließend wie ein Marmeladenbrot zu riechen. Der kultige Duft Golden Egg wird durch Lushs Duft Marmalade Jelly mit einer spritzigen Orangennote ergänzt, die für eine zitrusartige Süße sorgt. Diese Orangennote riecht ein bisschen vor, ihr bekommt also mehr Orange als Marmelade. Sehr gut!

Halte diese süße, freundliche und beruhigende Mischung aus Manuka-Honig und Kokosöl immer griffbereit, damit du dich überall wie zu Hause fühlen kannst, ganz gleich wohin deine Reise geht.

Diese Seife wurde mit Lushs Duft Honey I Washed The Kids parfümiert, der einen herrlichen Honigduft und eine saftige Mischung aus Bergamotte und süßer Wildorange verströmt. Sie schäumt wunderbar schnell auf, was für Langlebigkeit spricht, und gleichzeitig wird eure Haut ausreichend mit Feuchtigkeit versorgt. Manukahonig und Kokosnussöl sind wunderbare Zutaten für diese Seife, genauso wie das angenehme Gewicht und die Größe – hier bekommt ihr etwas für euer Geld in die Pfoten. Ist da auch etwas für euch dabei?