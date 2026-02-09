Paddington X Lush: Süße Kollektion von zwei britischen Marken

Pflege und Fürsorglichkeit passen perfekt zueinander, das haben sich wohl auch LUSH und Paddington gedacht. Lest mehr!

Über Paddington X Lush

Obwohl sie mittlerweile weltweit tätig sind, haben sich LUSH und Paddington, beides britische Unternehmen, zusammengetan, um ihren Fans auf der ganzen Welt eine einzigartige Kooperation zu bieten. Die Kombination aus der charakteristischen Herzlichkeit, Freundlichkeit und Marmeladenliebe des Bären mit den ethischen, handgefertigten Bade- und Körperpflegeprodukten der Kosmetikmarke würde Tante Lucy stolz machen! Diese Partnerschaft zelebriert die gemeinsamen Werte, die beiden Marken zugrunde liegen: Mitgefühl und die Überzeugung, dass kleine Gesten der Freundlichkeit den Alltag verändern können. Die Produktreihe greift die klassischen Bilder von Paddington auf, von seinem leuchtend blauen Dufflecoat bis zu seinen berühmten Marmeladen-Sandwiches, die durch die verspielten Produktinnovationen von Lush neu interpretiert wurden. Mit ihrer starken generationsübergreifenden Anziehungskraft ist die Partnerschaft ideal für Familien, um gemeinsam Neues zu entdecken und zu genießen.

„Paddington und Lush passen perfekt zusammen, weil sie dieselben Werte teilen: Freundlichkeit, Neugier und eine fröhliche Verspieltheit. Paddingtons Welt ist voller Geborgenheit, Wärme und sanften Abenteuern – genau diese Gefühle möchten wir in jedes Bad, jede Dusche und jedes Selbstpflege-Ritual bringen.“ – Kalem Brinkworth, Concepts and Collaborations Manager. Für die Produktentwicklungs- und Innovationsteams bei Lush war es ein logischer erster Schritt, ethisch gewonnene peruanische Inhaltsstoffe in die Produktpalette aufzunehmen. Lush bezieht Brasilnussöl und Bio-Sacha-Inchi-Öl von Candela Peru, einer Organisation, die sich aktiv für den Schutz des peruanischen Regenwaldes und der dort lebenden Tierwelt einsetzt, sowie von seinem Beschaffungszentrum in Peru. Während die Lieferketten der Unternehmen unserer Welt extremen Schaden zufügen (Schätzungen zufolge sind allein die Lieferketten von acht Unternehmen für 50 % der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich), kann die Art und Weise, wie Lush seine Inhaltsstoffe bezieht, auch zum Schutz und zur Wiederherstellung der wilden Natur beitragen.

Nachhaltigkeit? Groß geschrieben!

Lush verfügt über ein engagiertes Team, das sich darauf konzentriert, Materialien auf eine Weise zu beschaffen, die Menschen, Tieren und dem Planeten zugute kommt. Lush ließ sich auch von der Verwendung von Orangenmaterialien und -zutaten inspirieren, um sicherzustellen, dass die Kund*innen das Gefühl haben, sich mit dem neuen Paddington x Lush Marmalade Body Wash wirklich mit dem Duft von Marmelade zu waschen. Die Lush x Paddington-Produktreihe wird sorgfältig in den eigenen Lush Manufakturen weltweit handgefertigt, wo Tausende von Menschen jedes Produkt von Hand formen, rollen und perfektionieren. Von handgeformten Schaumbädern über gegossene Seifen bis hin zu abgefülltem Bodywash – jedes Lush-Produkt ist handgemacht. Im letzten Jahr wurden weltweit über 102 Millionen Produkte handgefertigt.

Lush ist am besten bekannt für seine ikonischen handgepressten Badebomben und produziert jedes Jahr über 31 Millionen frische Badebomben in seinen Manufakturen. „Paddington und Lush glauben beide an Freundlichkeit, Fürsorge und daran, Freude in den alltäglichen Momenten zu finden, was diese Zusammenarbeit zu einer natürlichen Verbindung macht“, sagt Sissel Henno, Leiterin des Bereichs Global Sales, Licensing & Retail bei STUDIOCANAL Kids & Family Ltd. „Die Kombination aus Paddingtons sanftmütigem Wesen und Lushs durchdachter Herangehensweise an Inhaltsstoffe und Kreativität hat zu etwas Verspieltem, Herzerwärmendem und Charmantem geführt.“ Die Produkte aus der Zusammenarbeit zwischen Paddington und Lush sind ab sofort in der Lush-App und ab dem 12. Februar 2026 in den Lush Shops und auch online erhältlich.

Die Produkte der Kollektion

Paddington, Badebombe

8,- Euro

Ein seltener Bär ist den ganzen Weg aus Peru hierher gereist! Entspann dich bei seinem Besuch im Badewasser, das wie Marmelade glitzert.

Marmalade Sandwich, Schaumbad

12,- Euro

Kluge Bären haben immer ein Marmeladenbrot für Notfälle dabei. Noch klügere Bären haben eins im Badezimmer für zitronige Bubbles! Nimm ein bisschen oder viel davon und zerkrümel es unter fließendem Wasser, um weiches Wasser und jede Menge Schaum zu bekommen.

Marmalade, Body Wash

ab 13,- Euro (100 g)

Es sieht aus wie Marmelade … Und duftet wie Marmelade … Aber lass dich nicht täuschen, diese Zitruskonfitüre ist zum Waschen da, nicht zum Essen! Nimm eine große Handvoll, schäume dich damit ein und spüle den Schaum anschließend ab. Wie schön ist es doch, etwas Gutes für die Haut zu tun! Der Honig, den Lush für das Orangenblütenhonigwasser verwendet, wird von einer Familie in Lakonien auf dem Peloponnes geerntet, die nachhaltige Imkereimethoden anwendet.

Please Look After This Bear, Seife

9,- Euro

Halte diese süße, freundliche und beruhigende Mischung aus Manuka-Honig und Kokosöl immer griffbereit, damit du dich überall wie zu Hause fühlen kannst, ganz gleich wohin deine Reise geht.

Paddington Geschenkbox

9,- Euro pro Stück

Keine Sorge, dieser Koffer hat genug Platz für alles, was ein Bär zum Waschen in goldenen Marmeladendüften braucht!